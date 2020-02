Bernstein hebt Ziel für Akzo Nobel auf 105 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund der guten Margen-Entwicklung bei dem Farben- und Spezialchemie-Hersteller habe die im vierten Quartal verpasste Umsatzprognose wenig Auswirkung auf die Stimmung der Anleger, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund des Rückenwinds beim Rohmaterialpreis sowie Kosteneinsparungen, sei er zuversichtlich, dass das strategische "15by20"-Margenziel erreicht werden könne./ssc/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 00:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.