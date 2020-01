Bernstein hebt Ziel für Easyjet auf 1350 Pence - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 1330 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2019 sehe das Umfeld für europäische Fluggesellschaften 2020 etwas freundlicher aus, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein wichtiger kurzfristiger Kurstreiber für den Billigflieger Easyjet könnte der längst fällige Fokus auf die Kosten sein, was für den neuen Chief Operating Officer Peter Bellew Priorität sein sollte./ck/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 06:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.