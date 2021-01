Bernstein hebt Ziel für Givaudan an - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan mit Blick auf das Jahr 2021 von 2760 auf 3130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die europäische Chemiebranche werde auf Rekordniveau gehandelt, weshalb er mit Blick auf die einzelnen Werte nun selektiv vorgehe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umfeld für eine zyklische Erholung sei so gut wie seit vier Jahren nicht mehr, doch Givaudan dürfte 2021 aus eigener Kraft weniger stark wachsen als erwartet. Zum aktuellen Kurs sei außerdem die erwartete durchschnittliche Dividendenrendite von nur zwei Prozent über die nächsten drei Jahre kein Argument, das für die Aktie spreche./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 06:56 / UTC

