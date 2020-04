Bernstein hebt Ziel für Netflix auf 487 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix von 423 auf 487 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Todd Juenger rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass die internationalen Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus für den Streaminganbieter und seine Nutzerzahl kurz- und langfristig von Vorteil sein werden./tih/kro

