Bernstein hebt Ziel für Novo Nordisk an - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach vorläufigen Quartalszahlen von 530 auf 660 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Insulinhersteller habe mit den überraschend vorgelegten Eckdaten die Erwartungen übertroffen, den Ausblick deutlich angehoben und sich positiv zu Wachstumspotenzialen rund um das Thema Fettleibigkeit geäußert, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 23:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.