Bernstein hebt Ziel für Richemont auf 160 Franken - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 157 auf 160 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Der Luxusgüterkonzern habe die Erwartungen mit dem Wachstum aus eigener Kraft deutlich übertroffen. Es gebe viele Gründe, für das letzte Jahresviertel des Geschäftsjahres optimistisch zu bleiben./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2022 / 23:49 / UTC

