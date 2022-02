Bernstein hebt Ziel für Vodafone auf 160 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vodafone von 155 auf 160 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem positiv verlaufenen dritten Geschäftsquartal dürfte sich der Schwung bei dem britischen Telekom-Konzern fortsetzen, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Konsolidierung in der Branche - auch im Funkturmbereich - könne in den kommenden Quartalen viele positive Kurstreiber bringen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2022 / 00:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.