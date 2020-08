Bernstein senkt Air France-KLM auf 'Market-Perform' - Ziel 4 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 6,70 auf 4,00 Euro gesenkt. Rund sechs Monate nach der Eskalation der Corona-Krise am Aktienmarkt bleibe er zwar zuversichtlich, dass Europas größte Fluggesellschaften die Pandemie überleben werden, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Erholung bei den Geschäfts- und Langstreckenreisen länger dauern als zunächst erwartet, und das beeinträchtige signifikant die Aussichten für Air France-KLM, IAG und Lufthansa. Bei erstgenanntem dürfte zudem der Schuldenabbau nur langsam vonstatten gehen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 15:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

