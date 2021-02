Bernstein senkt Air France-KLM auf 'Underperform' - Ziel 1 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 3 auf 1 Euro gekappt. In Netzwerk-Airlines zu investieren sei im aktuellen Umfeld eine heikle Sache, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Winter sei trostlos und die nur schleppenden Impf-Fortschritte gefährdeten die Nachfrage nach Sommer-Reisen. Vor diesem Hintergrund verlören die Airlines weiter Barmittel und müssten zusätzliche Kapitalquellen erschließen. Air France-KLM habe keine Alternative und brauche bald eine weitere Rekapitalisierung./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 05:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

