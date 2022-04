Bernstein senkt Ziel für Akzo Nobel auf 102 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 111 auf 102 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Erstquartalszahlen vom Vortag sein Bewertungsmodell für den Farbenkonzern, dem er weiterhin gute Preismacht attestierte. Trotz reduzierter Gewinnerwartungen je Aktie für die Jahre 2022 und 2023 betonte er, dass er mit seinen Erwartungen über dem Konsens bleibe./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 17:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 03:24 / UTC

