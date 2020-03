Bernstein senkt Ziel für H&M auf 100 Kronen - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 170 auf 100 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz der Maßnahmen der Textilkette gegen die Folgen des Coronavirus bewege sich das Unternehmen weiter in schwerem Fahrwasser, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im schlimmsten Fall könnte der operative Gewinn (Ebit) in diesem Jahr auf nahe null zurückgehen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 23:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2020 / 07:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.