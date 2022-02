Bernstein senkt Ziel für Hellofresh auf 44 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 48 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Bei keinem anderen der von ihm beobachteten Branchenunternehmen sei die Diskussion so polarisiert wie bei dem Kochboxenlieferanten, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel begründete er mit der Abwertung des gesamten Sektors./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 00:01 / UTC

