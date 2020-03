Bernstein senkt Ziel für IAG auf 490 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 700 auf 490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der durch die Coronavirus-Krise ausgelöste Ausverkauf biete den Anlegern von Airlines nun den besten Einstiegszeitpunkt in mehr als einer Dekade, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. IAG und Lufthansa hätten 2020 zwar erhebliche Voraussetzungen vor sich, beide reagierten auf die Krise aber prompt, verfügten über genügend Liquidität und sollten von einem raschen Anstieg von Geschäftsreisen profitieren, sobald die Krise nachlasse./ajx/zb

