Bernstein senkt Ziel für Lufthansa auf 10 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 13,60 auf 10,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts des Bedarfs an Liquidität des Luftfahrtunternehmens in den nächsten Wochen seien die Geschäftsführung, Regierungen und Anteilseigner gut beraten, die Verantwortung zu teilen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte das Unternehmen jedoch zusätzliche Unterstützung erhalten, dann böten die Aktien ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis./ssc/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 23:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.