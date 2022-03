Bernstein startet Nike mit 'Outperform' - Ziel 160 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike mit "Outperform" und einem Kursziel von 160 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Analystin Aneesha Sherman startete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Beobachtung von US-Bekleidungshändlern, darunter auch von Sportartikelherstellern. Ihr "Top Pick" ist zwar Adidas, Nike sei aber für Anleger ein qualitativ gutes Investment. Die Marktposition der Amerikaner sei in der Pandemie noch gestärkt worden./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 20:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.