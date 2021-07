BERTRANDT - Liebe Bullen, jetzt seid ihr gefragt!

Bertrandt AG - WKN: 523280 - ISIN: DE0005232805 - Kurs: 57,900 € (XETRA)

Die Betrandt-Aktie spulte den Long-Fahrplan aus der Premium-Analyse Anfang Mai wunderbar ab. Anfang Juni erreichte der Wert auch das zweite Ziel bei 55,40 EUR. Das redaktionelle Premiumpaket Godmode PLUS können Sie hier buchen und zwei Wochen risikofrei testen.

Interessant: In der Analyse wurde im Big Picture auch auf das Widerstandsbollwerk zwischen 57 und 59 EUR hingewiesen, welches sich aus den beiden EMAs 50 und 200 im Monatschart ableitet. Und tatsächlich prallte die Aktie dort erst einmal ab bzw. kommt seit Wochen nicht weiter voran. Ein Monatsschlusskurs über 59 EUR könnte folglich einen großen Befreiungsschlag bedeuten und würde in einem ersten Schritt Potenzial bis zur langfristigen Abwärtstrendlinie bei rund 80 EUR freischalten.

Hauck & Aufhäuser sieht fundamental sogar Kurse um 90 EUR als gerechtfertigt an. Das Analystenhaus bestätigte heute in einer Studie die Einstufung "Buy". Ein Austausch mit dem Management habe seine positive Einschätzung bestätigt, so Analyst Christian Glowa.

Aus charttechnischer ist im Tageschart bislang alles offen. Mit Blick auf die mehrmonatige Aufwärtsbewegung im Rücken besitzen die Bullen leichte Vorteile. Eine wichtige Unterstützungszone um 55 EUR wurde wiederholt bestätigt. Heute löst sich der Wert von diesem Support. Als kleiner Trigger fungiert nun das Zwischenhoch bei 59,50 EUR. Darüber wäre das Jahreshoch bei 63,20 EUR das nächste Ziel, ehe eine wichtige Abrisskante bei 67,28 EUR angesteuert werden könnte.

Ein Bruch des EMA50 würde dagegen die Chance auf einen Umweg in Richtung 50,50 EUR erhöhen, wo sich auch für Antizykliker neue Chancen bieten könnten.

Fazit: Die Aktie von Betrandt konsolidiert seit Wochen um einen neuralgischen Punkt im Langfristchart. Platzt der Knoten, sind auf Sicht von Monaten Kurse um 80 EUR erreichbar. Ein kleines Kaufsignal entsteht über 59,50 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,92 0,90 1,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,37 1,72 3,60 KGV 156 34 16 Dividende je Aktie in EUR 0,15 0,70 1,58 Dividendenrendite 0,26 % 1,21 % 2,73 % *e = erwartet

Bertrandt

