Berufung weltweiter Führungspersönlichkeiten für ein neues Jahrzehnt der Disruption, des Wachstums und der Chancen bei Exclusive Networks

Der weltweit spezialisierte VAD für Cybersicherheit und Cloud verstärkt sein Führungsteam durch Berufungen neuer SVP zur weiteren Beschleunigung von Wachstum und Innovation

Exclusive Networks meldete heute die Berufung von vier neuen Senior Vice Presidents, die in das bestehende weltweite Führungsteam eintreten. Die Berufungen von Gerard Allison (SVP, EMEA), Brad Gray (SVP, APAC), Scott Lewis (SVP, Americas) und Barrie Desmond (SVP Marketing & Communications) werden ihren entsprechenden Fachbereich strategisch führen, um den anhaltenden Erfolg bei der Bereitstellung einzigartiger lokaler und globaler Werte zu unterstützen. Gleichzeitig werden sie das zukünftige Wachstum durch marktführende Technologien, innovative Dienstleistungen und disruptive Geschäftsmodelle fördern, wodurch sowohl für Anbieter als auch Channel-Partner eine skalierende Wertschöpfung generiert wird.

„Gerard, Brad, Scott und Barrie sind sehr erfahrene Fachleute, die einen wertvollen Beitrag zu unserem Geschäft im Jahr 2020 und darüber hinaus leisten werden“, sagte Olivier Breittmayer, CEO von Exclusive Networks. „Ihr Eintritt fällt in eine spannende Zeit der geschäftlichen Transformation und Innovation, in der wir unsere operativen Prozesse für weiteres Wachstum bei den disruptiven Serviceangeboten, Produktportfolios und Geschäftsmodellen intensivieren und optimieren.“

Die äußerst erfahrene Führungskraft Gerard Allison baut seit mehr als 30 Jahren erfolgreich Teams im Raum EMEA auf. Er war bei Anbietern wie Juniper Networks und zuletzt bei Gigamon tätig. Seine umfassende Expertise und Kenntnisse der IT- und Sicherheitsmärkte, sein kaufmännisches Fachwissen, seine unternehmerische Vision, Beziehungsarbeit und Managementfähigkeiten bereichern das EMEA-Geschäft um eine Fülle von Erfahrungen.

Brad Gray ist eine sehr erfahrene Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Teams im APAC-Raum bei Anbietern wie Juniper Networks, Polycom und zuletzt SAP. Da er 20 Jahre lang in Singapur und zuvor drei Jahre in Indonesien gelebt hat, bedeuten die regionalen kulturellen, technologischen und kommerziellen Kenntnisse von Brad Gray wertvolles Wissen und Erfahrung für das APAC-Geschäft. Seine Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund der Zusammenlegung der ehemaligen Regionen „Asien“ und „Pazifik“ von Exclusive Networks zu einer einheitlichen „APAC“-Region.

Mit einer über 25-jährigen Erfolgsbilanz im regionalen Vertrieb und in der operativen Führung in Nord- und Südamerika ist Scott Lewis eine sehr erfahrene Führungskraft. Er war fast 20 Jahre im Cybersicherheitssektor bei Anbietern wie Blue Coat und IBM Internet Security Systems (ISS) tätig. Vor seinem Wechsel zu Exclusive leitete Lewis bei Fortinet in den letzten 7 Jahren die Organisation US Enterprise Sales und zuletzt die Teams des Bereichs US West Sales.

Barrie Desmond kehrt nach einem 12-monatigen Sabbatical zu Exclusive zurück. Zuvor war er 7 Jahre als Group Marketing Director und zuletzt als Chief Operations Officer tätig. Barrie Desmond verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Geschäftsentwicklung und war in leitenden Managementpositionen in Channel- und Anbieterorganisationen tätig. Er verfügt über Fachkenntnisse und Expertise bei disruptiven Technologien und Dienstleistungen im Cybersicherheits- und Cloud-Sektor.

Durch ihre regionalen Führungspositionen bei führenden weltweiten Channel- und Anbieterorganisationen bringen die neuen SVPs eine Fülle von Fachwissen und Erfahrung bei Exclusive Networks ein. Alle berichten an Andy Travers, Executive Vice President, Worldwide Sales and Marketing.

„Wir bauen unsere weltweite bedeutsame Präsenz kontinuierlich aus, sodass wir dringend eine starke Führung auf lokaler und regionaler Ebene benötigen“, sagte Andy Travers. „Gerard, Brad, Scott und Barrie sind ausgewiesene Führungskräfte mit einer starken Erfolgsbilanz und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihnen, um die Wachstumschancen in ihren jeweiligen Regionen auszuschöpfen.

Ihre große Erfahrung, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten werden bei unserem Start in ein neues Jahrzehnt ein enormer Gewinn für unser Unternehmen, unsere Partner und unsere Mitarbeiter sein.“

Über Exclusive Networks

Exclusive Networks ist ein weltweit spezialisierter VAD für Cybersicherheits- und Cloud-Lösungen - die prägenden und ineinandergreifenden Technologien des digitalen Zeitalters. Seine Kompetenzen beruhen auf erstklassigen Anbieterportfolios, beispiellosen Fähigkeiten und einer ganzen Reihe von überzeugenden Dienstleistungen von technischem Pre-Sales- und Post-Sales-Support bis hin zu Leasing, Schulungen, professionellen Dienstleistungen und weltweitem Projektmanagement. Mit mehr als 50 Niederlassungen auf fünf Kontinenten bietet Exclusive Networks in über 100 Ländern im Rahmen eines einzigartigen Modells globale Serviceangebote vor Ort an, sodass die Partner weltweit tätig sein können, während gleichzeitig der Mehrwert eines lokal ausgerichteten, spezialisierten Distributors geboten wird. Mehr unter www.exclusive-networks.com.

