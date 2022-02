Berufungsprozess Olearius gegen 'Süddeutsche Zeitung'

HAMBURG (dpa-AFX) - Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht findet am Dienstag (11.00 Uhr) die mündliche Verhandlung im Berufungsverfahren Christian Olearius gegen die "Süddeutsche Zeitung" statt. Im Zuge der Berichterstattung über den "Cum-Ex"-Skandal hatte die Zeitung Auszüge aus Tagebüchern von Olearius, Mitinhaber der in den Skandal verstrickten Warburg Bank, veröffentlicht. Er hatte seine Persönlichkeitsrechte verletzt gesehen und geklagt. Zudem habe es sich - da die Tagebücher Teil einer Ermittlungsakte waren - um verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen gehandelt. Das Landgericht war dieser Ansicht im März vergangenen Jahres gefolgt und hatte die Veröffentlichung von nicht freigegebenen Tagebuch-Passagen untersagt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Dagegen war die Zeitung in Berufung gegangen. Sie bestreite, dass es sich um eine verbotene Mitteilung gehandelt habe und mache zudem ein "überragendes Informationsinteresse der Öffentlichkeit" in dem Fall geltend, sagte der Gerichtssprecher. Mit einem Urteil wird am Dienstag nicht gerechnet, allerdings dürfte das Gericht in der mündlichen Verhandlung erkennen lassen, in welche Richtung es gehen wird.

Durch die Veröffentlichungen der Tagebuchauszüge waren Treffen des damaligen Hamburger Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) 2016 und 2017 mit Olearius bekanntgeworden. Gegen Olearius war damals schon wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit "Cum-Ex"-Geschäften ermittelt worden. Später hatte das Finanzamt für Großunternehmen mit Ablauf der Verjährungsfrist zunächst auf Steuerrückforderungen in Höhe von 47 Millionen Euro gegen die Warburg Bank verzichtet. Eine zweite Rückforderung in Höhe von 43 Millionen Euro war erst auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums erhoben worden.

Die Tagebücher waren im März 2018 im Zuge einer Durchsuchung der Privaträume von Olearius beschlagnahmt worden. Auch das NDR-Magazin "Panorama" und "Zeit Online" hatten im Februar 2020 Auszüge daraus veröffentlicht. Wie die "Süddeutsche Zeitung" seien auch sie von Olearius verklagt worden und in erster Instanz unterlegen, sagte der Gerichtssprecher. Auch hier stünden Berufungsverfahren an; Termine dafür gebe es aber noch nicht./fi/DP/zb