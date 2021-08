Besitzt diese Cathie-Wood-Aktie jetzt das meiste Potenzial?

Die eine oder andere Cathie-Wood-Aktie dürfte langfristig orientiert natürlich noch eine Menge Potenzial besitzen. Immerhin investiert die Starinvestorin mit der Maßgabe, auf visionäre Unternehmen zu setzen. Ein gewisses Gespür für die Zukunft und Megatrends lässt sich nicht leugnen.

Vielleicht fragst du dich manchmal: Welche Cathie-Wood-Aktie könnte das größte Potenzial besitzen? Ganz ehrlich: Da hat jeder Investor wohl seine eigenen Vorlieben.

Heute wollen wir jedoch einen Blick auf die Spotify-Aktie riskieren und einmal überlegen, ob diese Aktie vielleicht das größte noch ungeborgene Potenzial besitzt. Möglicherweise ist das der Fall. Wobei es natürlich auch gewisse Risiken geben könnte.

Spotify: Cathie-Wood-Aktie mit größtem Potenzial?

Vielleicht die Basics vorab: Spotify ist eine Cathie-Wood-Aktie. Mit Blick auf den Ark Innovation ETF erkennen wir, dass die Starinvestorin zu 3,28 % in diese spannende Streaming-Aktie investiert ist. Außerdem hat die Starinvestorin über 741 Mio. US-Dollar in diese spannende Aktie investiert. Eine gewisse Konzentration lässt sich definitiv nicht leugnen.

Aber warum könnte diese Cathie-Wood-Aktie das meiste Potenzial besitzen? Das hängt zum einen natürlich mit dem Wachstumsmarkt des Streaming zusammen. Auch im Musikgeschäft könnte es noch ein starkes Marktwachstum geben. Allerdings ist das nicht der Faktor, auf den ich an dieser Stelle hinaus möchte.

Nein, sondern die Spotify-Aktie besitzt die Besonderheit, dass das Unternehmen das eigene Geschäft noch nicht so stark monetarisiert. Derzeit besitzt das Unternehmen insgesamt 365 Mio. aktive Nutzer. Von diesen Nutzern befinden sich 165 Mio. im Premium-Modell. Sowie weitere 210 Mio. in der kostenlosen und werbefinanzierten Basis-Variante. Mehr Premium-Nutzer könnten ein gigantisches Potenzial bedeuten.

Wie gigantisch dieses Potenzial bei der Cathie-Wood-Aktie sein könnte? Blicken wir dazu auf die finanziellen Details. Vom Gesamtumsatz von zuletzt 2,33 Mrd. Euro entfielen 2,05 Mrd. Euro auf die Premium-Nutzer. Lediglich 275 Mio. Euro erlöst der Streaming-Akteur mit den kostenlosen, werbefinanzierten Usern. Sollte es dem Management daher gelingen, mehr Nutzer in die kostenpflichtige Variante zu bekommen, könnte das eine Menge Potenzial beinhalten.

Dazu hat das Management dieser Cathie-Wood-Aktie unlängst verkündet, eine Menge ausprobieren zu wollen. Beispielsweise eine Light-Version des kostenpflichtigen Angebots für lediglich einen US-Dollar anzubieten. Ob der Plan aufgeht? Das ist natürlich eine andere Frage.

Streaming-Aktie mit Potenzial

Die Cathie-Wood-Aktie Spotify könnte daher noch jede Menge Potenzial besitzen. Wobei dieses Potenzial im Umkehrschluss auch das Risiko bedeutet, dass die Monetarisierung dieser Nutzer scheitern könnte. Positiv ausgedrückt könnte ein Gelingen jedoch eine Neubewertung auslösen.

Spotify kommt derzeit außerdem auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 33,6 Mrd. Euro. Für einen potenziell führenden Streaming-Akteur könnte auch das jedenfalls nicht zu teuer sein. Vielleicht ist daher ja etwas an einer solchen Sichtweise dran: Die Spotify-Aktie könnte die Cathie-Wood-Aktie mit dem meisten Potenzial sein. Aber eben auch mit einem gewissen Risiko.

