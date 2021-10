Besonders Jüngere durch Facebook-Ausfall gefrustet

BERLIN (dpa-AFX) - Insbesondere jüngere Menschen haben auf den stundenlangen Ausfall von Facebook , WhatsApp und Instagram am Montag mit Frust reagiert. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten YouGov-Umfrage hervorgeht, fühlten sich 46 Prozent der 18- bis 24-Jährigen in ihrer Kommunikation eingeschränkt. Das löste in dieser Altersgruppe besonders viel Ärger (18 Prozent) und Verzweiflung (12 Prozent) aus.

Mit Blick auf alle Bundesbürger gab ein Viertel der Befragten an, sich eingeschränkt gefühlt zu haben. Ärger (10 Prozent), Verzweiflung (4 Prozent) und Stress (1 Prozent) hielten sich in Grenzen. 59 Prozent empfanden Gleichgültigkeit./hgo/DP/nas