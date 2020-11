Besser als Bitcoin: Diese Aktien sprengen 2020 alle Grenzen

Was kann 2020 besser sein als Bitcoin? Im laufenden Jahr konnte die digitale Münze bereits um 113 % gegenüber dem Euro zulegen (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 13.11.2020). Trotz Coronakriste - trotz allem. Und das Jahr ist noch lange nicht zu Ende!

Man muss kein Hellseher sein, um prognostizieren zu können, dass Aktienpakete wie DAX, S&P 500 & Co. Ende des Jahres kaum besser dastehen werden als Bitcoin. Der DAX-Kursindex (der DAX, der die Dividenden nicht automatisch reinvestiert) schleppt für das laufende Jahr sogar noch ein Minus von rund 4 % mit sich herum.

Daumen runter für Aktien, Daumen hoch für Bitcoin? Nein, so einfach ist die Lage nicht! Denn still und leise haben einige Aktien 2020 weitaus bessere Ergebnisse erzielt als König Bitcoin.

Um Welten besser als Bitcoin

Den Aufstieg der Tesla-Aktie hatte ich bereits für 2019 vorhergesagt. Der große Sprung kam aber doch erst Anfang 2020. Dann aber mit Anlauf! Um satte 392 % hat sich die E-Auto-Aktie im laufenden Jahr verteuert.

Damit ist die Rendite der Tesla-Aktie eindeutig besser als die von Bitcoin. Kein Wunder: Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto ist seit Langem verschwunden. Tesla-Chef Elon Musk arbeitet weiter fleißig an der E-Auto-Revolution.

Revolutionen sind gut. Vor allem für Aktien von Unternehmen, die mittendrin und nicht nur dabei sind. Wasserstoffspezialist Plug Power liefert einen der womöglich wichtigsten Komponenten für die grüne Revolution: Brennstoffzellen.

Ganz klar: Vor allem die Hoffnung auf einen Sieg von US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden (und das von ihm geforderte 2-Billionen-US-Dollar-Investitionsprogramm) hat die Nachfrage nach Plug-Power-Aktien in 2020 ordentlich angeschoben. Um schwindelerregende 644 % schoss die grüne Kursrakete im laufenden Jahr nach oben.

Ob Krisengewinner oder nicht: Auch die Aktie von Medikamentenlieferant Shop Apotheke hat ein sensationelles Jahr 2020 erlebt. Um 225 % ging es für die Aktie der Niederländer im laufenden Jahr nach oben.

Es müssen nicht immer US-Aktien sein. Auch ein europäischer Onlineshop mit guter Infrastruktur und smarten Innovationen wie Shop Apotheke konnte 2020 besser abschneiden als Bitcoin.

Mit den Schwächsten sollte man sich nie vergleichen

Keine Frage: Bitcoin hat 2020 einen unerwartet guten Lauf gehabt. Doch im direkten Vergleich mit manch einer Top-Aktie wirkt die Rendite von König Krypto eher bescheiden.

Aktien sind und bleiben aus meiner Sicht die einzig wahren Renditebringer. Hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Ohne Unternehmen, die wichtige Probleme lösen, läuft auf Dauer nichts. Mit oder ohne Bitcoin.

Aber Aktien sind nicht gleich Aktien. Auch hier gibt es solche und solche. Man sollte trotzdem nicht den Fehler machen, sich ausschließlich mit den Schwächsten zu vergleichen. Es ist kein Wunder, dass der Bitcoin dieses Jahr besser gelaufen ist als der DAX. Seit Jahrzehnten läuft fast alles besser als der DAX.

Aktien bieten den besten Ertrag im Verhältnis zum Risiko

Auch das Risiko muss immer mit auf der Rechnung stehen. Das ist beim DAX doch sehr viel geringer als bei einer heiß gelaufenen Technologieaktie. So gesehen könnten man dem DAX seine Minderleistung noch knapp durchgehen lassen.

Doch wie steht es um das Risiko bei Bitcoin? Ich wüsste nicht, was dafürsprechen könnte, dass die Rendite des Bitcoin wesentlich sicherer sein sollte als die einer Tesla-Aktie.

Der Totalausfall ist möglich. Sowohl bei Bitcoin als auch bei gefeierten Top-Aktien.

Doch das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag ist bei vielen Aktien augenscheinlich besser. Wieso sollte man ein vergleichbares Risiko für den zweitbesten Ertrag eingehen?

