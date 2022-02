Besser als der MSCI World? Der VanEck Semiconductor ETF im Detail

Halbleiter sind derzeit in aller Munde. Aufgrund von angespannten Lieferketten und fehlenden Chips können viele Produkte aktuell nicht hergestellt bzw. ausgeliefert werden. „Die Effekte sehen wir beispielsweise in der Automobilindustrie, die wegen des Chipmangels 2021 weniger Autos verkaufen konnte, als eigentlich an Kundennachfrage vorhanden war“, so Ondrey Burkacky von der Unternehmensberatung McKinsey.

Bis 2030 rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 6 bis 8 % bis 2030. Damit würde die Industrie in 2030 mehr als eine Billion US-Dollar umsetzen. Mit dem VanEck Semiconductor ETF gibt es ein Produkt, mit dem man sehr konzentriert auf den Sektor setzen kann. Ist das möglicherweise auch eine spannende Alternative zu einem ETF auf den MSCI World?

Der VanEck Semiconductor ETF im Detail

Für die Bewertung habe ich die Aufstellung der Positionen des Semiconductor ETF mit ihrer Gewichtung mit Stand 18.02.2022 der Seite von VanEck entnommen. Für die Berechnung der Free Cashflow-Marge (FCF/Umsatz), Free Cashflow-Rendite (FCF/Unternehmenswert), Free Cashflow/Eigenkapital und Verschuldungsgrad (FCF/NetDebt bzw. FCF/-NetCash) habe ich die Werte für das laufende Geschäftsjahr von Marketscreener verwendet.

Eigene Foundries zu betreiben, ist teuer. Während fast alle anderen Unternehmen zweistellige FCF-Margen ausweisen, liegen Intel und TSMC im laufenden Geschäftsjahr deutlich zurück. Dies lässt sich mit den hohen Investitionen in neue Fabriken für die Produktion von Chips begründen. Diese stellen zwar einen riesigen Burggraben dar. Dadurch ist das Geschäftsmodell bl0ß extrem kapitalintensiv. In den Folgejahren sollten sich die FCF-Margen bei beiden Unternehmen aber erholen.

Herausragende Geschäftsmodelle wie von Nvidia oder ASML haben ihren Preis. Die FCF-Rendite der beiden Aktien ist trotz des Kursrückgangs der letzten Wochen immer noch relativ niedrig

Im Gesamtkontext lässt sich feststellen, dass die Bewertung der Portfoliounternehmen fair erscheint. Mit wenigen Ausnahmen sieht die Verschuldungssituation gut bis komfortabel aus. Fast alle Unternehmen erwirtschaften eine ausgezeichnete Rendite auf das eingesetzte Kapital.

Was fällt auf?VanEck Semiconductor ETF vs. MSCI World

Die Qualität der Unternehmen im VanEck Semiconductor ETF muss sich sicherlich nicht vor dem MSCI World verstecken. Dennoch kann der ETF nur eine Beimischung in einem ausgewogenen Portfolio sein. Meiner Meinung nach ist der Semiconductor ETF von VanEck aber für diesen Zweck sehr gut geeignet. Durch die breite Streuung in der Branche muss sich der Anleger nicht tiefergehend damit beschäftigen, welche Technologie von welchem Unternehmen die beste ist. Stattdessen investiert man breit, um von dem Megatrend zu profitieren.

Der Artikel Besser als der MSCI World? Der VanEck Semiconductor ETF im Detail ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Florian Hainzl besitzt Aktien von Teradyne und Anteile am VanEck Semiconductor ETF. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von ASML Holding, Intel, Nvidia und Taiwan Semiconductor Manufacturing und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $57.50 Call auf Intel und Short January 2023 $57.50 Put auf Intel.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images