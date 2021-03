Besser als Dividendenkönige? Diese Aktie könnte jetzt „die beste Dividendenaktie“ sein!

Eine Aktie, die besser als Dividendenkönige ist und womöglich die beste Dividendenaktie sein könnte? Kein Wunder, dass dich diese Schlagzeile interessiert! Immerhin sind die Qualitätsanforderungen an königliche Ausschütter besonders groß.

Als Dividendenkönig darf sich schließlich lediglich bezeichnen, wer über einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren die eigene Dividende stets jedes Jahr erhöht hat. Eine defensive, zeitlose Klasse können wir bei einem solchen Ausschütter gewiss nicht leugnen.

Ein US-Fool hat jetzt jedoch eine ziemlich gewagte These aufgestellt, die ich gerne teilen möchte: Seiner Einschätzung nach ist Innovative Industrial Properties jetzt besser, als die Dividendenkönige. Lass uns das vielleicht ein wenig näher kontextualisieren.

Besser als Dividendenkönige & die beste Dividendenaktie?

Die These ist zugegebenermaßen gewagt und hinkt an einer Stelle. Innovative Industrial Properties ist schließlich noch nicht so lange börsennotiert, um auch bloß ansatzweise mit den Dividendenkönigen mitzuhalten. Allerdings: Dafür ist die bisherige Dividendenhistorie tadellos und ohne eine einzige Kürzung. Selbst im COVID-19-Jahr 2020 hat das Management den eigenen Lauf einfach konsequent fortgeführt.

Ein eher passender Vergleich kann hingegen die aktuelle Dividendenrendite sein. Innovative Industrial Properties kommt derzeit auf fast 3 % Dividendenrendite. Wie mein Foolisher US-Kollege im Rahmen seines Vergleichs verdeutlicht, ist das ein Wert, der ebenfalls viele königliche Ausschütter auszeichnet. Egal ob Coca-Cola oder auch 3M oder Lowe’s: Die Dividendenrenditen liegen in einer Vielzahl der Fälle bei ca. 3 % oder knapp darüber. Lowe’s hingegen kommt sogar lediglich auf 1,5 %.

Wie wir jedoch mit Blick auf das Dividendenwachstum von Innovative Industrial Properties festhalten können, ist das der Vergleichswert, wo der US-REIT punkten kann. Während die drei obigen Vergleichswerte lediglich auf ein Dividendenwachstum zwischen 3,7 und 16,5 % (Respekt, Lowe’s!) in den letzten Jahren kamen, kann Innovative Industrial Properties alleine im letzten Jahr mit einem Wert von 24 % punkten. Das ist es, wo dieser REIT besonders interessant wird.

Die Kernthese hinter der Aktie, die besser als Dividendenkönige und die womöglich beste Dividendenaktie ist, ist daher die Folgende: Mit Blick auf eine hohe Dividendenrendite und ein starkes Dividendenwachstum kann der US-REIT punkten. Und trotz einer nicht ganz ausreichenden Historie mit einem beständigen Lauf glänzen.

Es gibt natürlich auch Risiken …

Grundsätzlich bin ich geneigt, meinem US-Fool-Kollegen in vielerlei Hinsicht zuzustimmen. Die Dividendenaktie Innovative Industrial Properties könnte in mancherlei Hinsicht besser sein als viele Dividendenkönige. Es gibt jedoch mindestens ein Aber: das Risiko.

Der US-REIT, der im Cannabis-Markt aktiv ist, konnte seine defensive, zeitlose Klasse eben noch nicht so stark und historisch darlegen. Zudem ist das Wachstum im Cannabis-Markt mit Unsicherheiten (natürlich auch Chancen) verbunden. Trotzdem könnten einzelne Mieter als Produzenten wegbrechen und das Zahlenwerk und womöglich auch die Dividende belasten.

Das Wachstum und der Gesamtmix von Innovative Industrial Properties hat daher auch einen Preis in Form von etwas mehr operativer Unsicherheit. Wie gesagt: Das impliziert eine Menge Chancen. Trotzdem sollten sich Foolishe Investoren überlegen, ob das auch für sie besser als ein Dividendenkönig ist. Oder zumindest genauso defensiv, verlässlich und wenig volatil.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Foto: Getty Images