Besser als Spenden: Wieso Unternehmen geben, wenn sie nehmen

In der Weihnachtszeit denken viele Leute daran, wie gut es ihnen geht, und spenden gerne an Leute, denen es weniger gut geht. Nach der Ansicht von vielen täten auch Unternehmen - vor allem die bei vielen verhassten Großunternehmen - gut daran, mehr an die Gesellschaft und Menschheit als Ganzes zurückzugeben.

Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob das eine sinnvolle Sichtweise ist. Es ist nicht die Pflicht oder sogar Aufgabe von Unternehmen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie mit Spenden und anderen Gaben die Welt verbessern können. Ihre Aufgabe ist es, Gewinne zu erwirtschaften.

Das klingt als Existenzgrund durchaus nicht besonders schön und fein, aber bei näherer Betrachtung ist es eine viel bessere Sache, als man denken könnte. Denn Geld nimmt nur ein, wer Verbrauchern auch etwas zu bieten hat.

Überall dort, wo der Markt für regen Wettbewerb sorgt (was den Großteil unserer Wirtschaft betrifft), haben Verbraucher jede Menge Auswahl und Unternehmen müssen mit niedrigen Preisen und den besten Produkten um sie werben. Ein moderner Supermarkt ist eigentlich ein Meisterwerk.

In meinen Augen sind die produktiven Kräfte von Unternehmen am besten darauf verwendet, in diesem dynamischen Wettbewerbsprozess immer noch bessere oder noch günstigere Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher zu kreieren. Wenn sie das machen, liegen Jahr für Jahr wieder Neuheiten und Raffiniertes unter dem Weihnachtsbaum.

