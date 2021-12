Besser, größer, attraktiver? Darum verkaufe ich aus diesen Gründen keine Aktie

Besser, größer oder auch attraktiver: Ja, das können Gründe sein, die für einige Investoren den Verkauf einer Aktie umschreiben. Die Investitionsthese einer anderen Aktie wirkt schnell attraktiver. Oder auch womöglich größer mit Blick auf den Gesamtmarkt. Vielleicht irgendwie besser … zumindest anders.

Ich glaube, dass viele Investoren dabei dem Effekt unterliegen, woanders etwas verpassen zu können. Vielleicht, weil eine andere Aktie zunächst schneller steigt. Sie muss doch besser sein, oder größer oder attraktiver. Oder etwa nicht? Und in diesem Trugschluss mit einer Prise Fear of Missing out oder dem Das-Gras-ist-woanders-immer-grüner-Effekt verkaufen sie schnell ihre Aktie.

Ich glaube, dass das ein falscher Ansatz ist. Zumindest, wenn man seine Hausaufgaben gut gemacht hat, sollte man den Mut besitzen, bei einer Aktie auch dabeizubleiben.

Wir neigen dazu, unsere Aktien aus den falschen Gründen zu verkaufen

Für mich ist ein besser, größer oder auch im Allgemeinen attraktiver ein falscher Grund, eine Aktie zu verkaufen. In vielen Fällen kann man die jeweiligen Unternehmen nicht mal miteinander vergleichen. Wenn Autobauer A plötzlich steigt, Lebensmittelkonzern B jedoch nicht: Was heißt das? Im Endeffekt nichts. Gleiches wäre übrigens auch auf Streaming, E-Commerce oder die Digitalisierung übertragbar. Grenzen bei Segmenten, die man miteinander vergleichen könnte, gibt es hierbei natürlich nicht.

Wir erkennen eigentlich bloß, dass wir entweder mit unserer Wahl der Aktie unzufrieden sind, und verkaufen deshalb. Dann ist es jedoch ebenfalls eher sekundär entscheidend, ob es woanders eine bessere, größere oder attraktivere Aktie gibt. Der Verkauf sollte dann sowieso erfolgen, weil die Investitionsthese eben keine Substanz besitzt.

Oder aber wir verkaufen, weil wir die Angst verspüren, etwas zu verpassen. Und weil das Gras vermeintlich immer woanders bedeutend grüner ist. Wie gesagt: Das hatten wir schon. Doch genau da liegt der Fehler, wenn man eine Aktie verkaufen möchte, weil man trotzdem weiter vergleicht.

Nicht besser, größer, attraktiver: Das ist der einzig legitime Grund

Für mich ist daher der einzig legitime Grund, eine Aktie zu verkaufen, weil die Investitionsthese gescheitert ist. Ganz ehrlich: Wenn ich von einem Unternehmen und deren Aktie überzeugt bin, so vergleiche ich sie gar nicht. Vielleicht noch so gerade eben mit Peers. Aber wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich sie für gewöhnlich mit einbezogen, was die Analyse von Chancen und Risiken angeht.

Man wird langfristig orientiert immer ein besser, größer oder attraktiver finden. Vor allem, wenn man kurzfristig orientiert auf den Chart schaut. Die Kunst besteht jedoch auch darin, seinen mit Bedacht ausgewählten Aktien die Zeit zu geben, sich ideal zu entwickeln. Bei manchen hapert es vielleicht an der Aktienauswahl oder an Kurzschlussreaktionen. Ansonsten gilt: Bleib doch einfach mal bei der Auswahl deiner Aktien, unterliege nicht der Angst, etwas zu verpassen. Und handle vor allem nicht stets hin und her, das erfreut letztlich nur deinen Broker.

