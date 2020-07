BEST BUY - Aktie schießt nach Zahlen auf ein neues Allzeithoch

Man kann viele Pläne erstellen. Wenn eine Aktie erst einmal nicht möchte, wie es der Analyst gerne hätte, muss man dies akzeptieren. Der Titel Best Buy ist so ein Beispiel. Infolge der letzten Analyse passierte eine ganze Weile nichts. Eine Konsolidierung war zwar eingezeichnet worden, aber erst nach einem Test der 92,00-USD-Marke. Dieses Kursniveau erreichte der Wert nicht. Erst heute ist es soweit, aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn per riesigem Gap springt die Aktie heute über die Marke von 92 USD. Der Grund ist schnell gefunden.

Gestern nach Börsenschluss veröffentlichte der Anbieter von Unterhaltungselektronik die bisherigen Verkaufszahlen für das zweite Quartal. Seit Mitte Juni sind die Läden von Best Buy wieder geöffnet, online konnten die Kunden aber auch während Corona problemlos bestellen. Das führte dazu, dass von Anfang Mai bis 18. Juli die Online-Verkäufe um 255 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum in die Höhe schossen. Interessant: Auch ab dem Zeitpunkt, ab dem die Geschäfte wieder geöffnet waren, also ab dem 15. Juni, blieben die Online-Verkäufe auf einem hohen Niveau. Das Plus von 15. Juni bis 18. Juli betrug gegenüber dem Vorjahreszeitrum 185 %. Best Buy wird am 21. August die endgültigen Quartalszahlen vorlegen. An diesem Termin könnte das Management meiner Ansicht nach auch eine neue Gesamtjahresprognose präsentieren.

Die charttechnische Verfassung des Wertes kann nur als traumhaft bezeichnet werden. In einem neutralen bis leicht nachgebenden Markt stürmt die Aktie heute auf ein neues Allzeithoch. Das dabei entstandene Break-away-Gap über die Marke von 91,99 USD sollte von jetzt an offen bleiben. Mittelfristig sind nun Ziele im Bereich von 120 USD erreichbar. Erst am Montag bildete die Aktie im Bereich der Unterstützung bei 84,86 USD eine überzeugende Umkehrkerze aus. Solange das Tief bei 83,63 USD hält, ist der Aufwärtstrend folglich voll intakt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 43,64 42,05 43,66 Ergebnis je Aktie in USD 5,75 5,05 6,10 KGV 17 19 16 Dividende je Aktie in USD 2,03 2,20 2,40 Dividendenrendite 2,06 % 2,24 % 2,44 % *e = erwartet

Best-Buy-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)