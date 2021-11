BEST BUY - Aktie wird abgestraft trotz guter Zahlen

Die US-amerikanische Handelskette für Elektroartikel, PCs, Unterhaltungssoftware und entsprechende Services kam in der abgelaufenen Handelswoche mit seinem Zahlenwerk, dieses konnte sich zwar durchaus sehen lassen (über den Erwartungen) - die Aktie kam allerdings dennoch unter Verkaufsdruck.

Best Buy Co. Inc. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,08 die Analystenschätzungen von $1,90. Umsatz mit $11,91 Mrd. über den Erwartungen von $11,56 Mrd.Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Wie ist die charttechnische Situation einzuschätzen?

An der Börse wird die Zukunft gehandelt und so wurde die Aktie trotz guter Zahlen aber auf Grund eines schwachen Ausblicks massiv abverkauft. Dabei setzte die Aktie einen Tag nach dem neuen Allzeithoch knapp oberhalb der 140 USD-Marke am nächsten Tag direkt an den EMA200 um 115 USD zurück.

Dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt könnte in den kommenden Handelstagen Schnäppchenjäger anlocken. So lange der Wert nicht per Tagesschluss unter 114,60 USD abrutscht, stehen die Chancen für eine Erholungswelle Richtung 120 USD nicht schlecht aus technischer Sicht.

Die charttechnisch prekäre Lage für die Käufer würde allerdings erst ein Anstieg über den EMA50 im Tageschart bei 121,65 USD entscheidend entspannt werden, bis dahin sind Erholungen tendenziell zum Ausstieg zu nutzen.

Best Buy Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)