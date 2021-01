BEST BUY - Mach es noch einmal, Baby!

Im Juli 2020 brach die Aktie von Best Buy mit einem gewaltigen Gap über den Widerstand bei 92,00 USD aus und beendete damit eine mehrmonatige Korrektur. Das in der damalige Analyse herausgearbeitete Kursziel von 120,00 USD wurde anschließend mit einer Genauigkeit von 0,52 USD erreicht, ehe eine Konsolidierung einsetzte. Es folgten zwar in der Folge noch weitere Hochs, diese erwiesen sich aber als nicht nachhaltig.

Zum Ende des Jahres 2020 und auch noch einmal zum Jahrestart 2021 korrigierte die Aktie in Richtung des EMA200, stabilisierte sich dort und löste sich in der Vorwoche dynamisch von diesem gleitenden Durchschnitt. Im heutigen Handel attackiert der Wert die Abrisskante bei 109,60 USD, die nun als Widerstand fungiert. Eroberen die Bullen diese Hürde zurück, wäre das Verkaufssignal aus dem Dezember 2020 aufgehoben. Mittelfristig könnte der Titel somit wieder die Hochs bei 124,89 USD ansteuern, ein Zwischenziel stellt das Gap bei 119,90 USD dar.

Strategische Absicherungen bieten sich unter dem EMA200 bzw. dem letzten markanten Tief im Char tbei 98,66 USD an.

Unter fundamentalen Aspekten kann man bei Best Buy nichts Schlechtes finden. Ein Gewinnwachstum von rund 12,5 % im Jahr 2022 bezahlt man derzeit mit einem KGV von 12. Da gibt es in den USA ganz andere Hype-Aktien, die ganz andere Relationen und aberwitzige Bewertungen aufweisen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 47,53 47,08 48,20 Ergebnis je Aktie in USD 7,20 7,94 8,94 KGV 15 14 12 Dividende je Aktie in USD 2,20 2,41 2,58 Dividendenrendite 2,00 % 2,19 % 2,35 % *e = erwartet

Best-Buy-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)