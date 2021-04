Besteht beim Nordex-Aktienkurs noch Luft nach oben?

Die Nordex-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten ein unglaubliches Comeback hingelegt. Jahrelang pendelte der Kurs zwischen 5 und 15 Euro hin und her. Im letzten Jahr hat sich der Trend dann aber umgekehrt. Seitdem ist der Kurs um mehr als 250 % auf aktuell 25,16 Euro gestiegen (Stand: 23.04.2021). So viel musste man seit etwa fünf Jahren nicht mehr für einen Anteilsschein bezahlen.

Aber warum ist der Kurs eigentlich über die letzten Jahre nicht vom Fleck gekommen? Und warum steigt er jetzt? Ist das vielleicht auch nur ein von Spekulanten getriebener Anstieg, der nicht nachhaltig ist, oder besteht noch weiteres Kurspotenzial? Schauen wir uns die wesentlichen Kennzahlen an, um eine Antwort darauf zu finden.

Nordex zieht riesige Aufträge an Land

Die Windkraftbranche hat in den Jahren bis 2015 einen extremen Boom erlebt. Jahrelang ist die Zahl der neu gebauten Windkraftanlagen in die Höhe geschnellt und hat den Herstellern satte Gewinne beschert. Doch dann kam die plötzliche Vollbremsung. Allein bei Nordex ist der Umsatz zwischen den Geschäftsjahren 2016 und 2018 von 3,3 Mrd. auf nur noch 2,4 Mrd. Euro gefallen. Und das, obwohl im Geschäftsjahr 2016 die Umsätze des zugekauften Konkurrenten Acciona Windpower nur anteilig in der Bilanz zu finden sind.

Das hatte weniger mit Problemen von Nordex als einzelnem Unternehmen zu tun, sondern vielmehr mit dem Zustand der gesamten Branche. Denn so wie Nordex erging es fast allen Konkurrenten. Die nachlassende Nachfrage hat in der Folge zu einem harten Preiskampf geführt. Nur wenn die Produktionskapazität effektiv genutzt wird, besteht die Chance, auch bei niedrigeren Preisen profitabel zu arbeiten. Dieser Preisdruck hat bei Nordex massive Spuren in der Bilanz hinterlassen. Aus dem Gewinn von 95 Mio. Euro im Jahr 2016 ist ein Verlust von knapp 84 Mio. Euro im Jahr 2018 geworden. Auch in den darauffolgenden Jahren sah es kaum besser aus. Insbesondere das letzte Jahr hat durch die erschwerten Bedingungen infolge der Pandemie zu einem Verlust von knapp 130 Mio. Euro geführt.

Und genau an dieser Stelle kann Nordex aktuell regelmäßig neue Fortschritte melden. Beinahe im Wochentakt werden riesige neue Bestellungen bekannt gegeben.

Warum steigt der Aktienkurs trotz hoher Verluste?

Das weckt die Hoffnung, dass Nordex die Talsohle erfolgreich hinter sich gelassen hat. Schon seit 2019 steigen die Umsätze wieder kräftig an. Allein im vergangenen Jahr ist der Umsatz trotz aller Schwierigkeiten um mehr als 40 % auf fast 4,7 Mrd. Euro gestiegen.

Auch in diesem Jahr soll es weiter kräftig raufgehen. Aktuell geht Nordex davon aus, dass der Umsatz auf bis zu 5,2 Mrd. Euro steigen könnte. Damit würde man die bisherigen Rekordwerte aus den Boomjahren noch deutlich übertreffen. Das weckt natürlich die Hoffnung, dass auch die Gewinne in Zukunft wieder sprudeln werden.

Tatsächlich erwartet Nordex nach Jahren des Abwärtstrends endlich wieder eine kräftig ansteigende Gewinnmarge. Sollte sich die Prognose bewahrheiten, könnte in diesem Jahr vielleicht zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Gewinn übrig bleiben! Angesichts der stetigen Flut an neuen Aufträgen könnte dieser Aufwärtstrend noch lange weitergehen. Und wenn alles glattläuft und in den nächsten Jahren wieder die Gewinne sprudeln, könnte auch der Aktienkurs noch weiter steigen.

