Besuchen Sie Mini-Europa in Namhae, Südkorea

Die schönen Inseln von Namhae an der Südküste Südkoreas, über zwölf Flugstunden von Europa entfernt, bilden ein kleines Europa mit exotischen Landschaften.

Zur Feier des Visit Namhae County Year 2022 (Jahr der Besuche im Landkreis Namhae 2022) stellt die Namhae Foundation for Tourism and Culture (Stiftung von Namhae für Tourismus und Kultur) die besten Touristenattraktionen von Namhae vor. Die schönen Inseln von Namhae an der Südküste Südkoreas bilden ein kleines Europa mit exotischen Landschaften, einschließlich Namhae German Village, Village House N Garden, Namhae Yangtte Farm (Schafhof), Gacheon Daraengi Village und Seomi Garden. Mild im Winter und kühl im Sommer – mit seinen idealen klimatischen Bedingungen ist Namhae ein ideales Reiseziel. (Grafik: Business Wire)

Zur Feier des Visit Namhae County Year 2022 (Jahr der Besuche im Landkreis Namhae 2022) stellt die Namhae Foundation for Tourism and Culture (Stiftung von Namhae für Tourismus und Kultur) die besten Touristenattraktionen von Namhae vor.

Namhae German Village (Deutsches Dorf Namhae): Romantische Straße, Rothenburg, Deutschland

Seit seiner Fertigstellung im Jahr 2003 sind die weißen Mauern und orangen Dächer des Dorfes zum Symbol von Namhae geworden: schön gepflegte Gärten, deutsche Restaurants, Bierlokale und Läden mit Kunsthandwerk sorgen für eine exotische Atmosphäre. Das German Village Beer Festival (Bierfest im Deutschen Dorf), das im Oktober auf dem Dorfplatz stattfindet, ist in Südkorea wohlbekannt.

Seomi Garden: Giverny, Frankreich, der Garten von Claude Monet

Eine schöne Landschaft mit vier verschiedenen saisonalen Blumen, die auf stufenförmigen Terrassenfeldern über dem azurblauen Meer von Namhae blühen. Seomi Garden wurde im Stil eines europäischen Gartens gebaut und erinnert an Giverny, Frankreich, wo sich das Haus des impressionistischen Malers Claude Monet samt Garten befindet. Seomi Garden ist ein idealer Ort, um unvergessliche Fotos zu machen.

Gacheon Daraengi Village: Positano an der Küste von Amalfi in Italien

Der Anblick der terrassierten Reisfelder am Berghang mit Blick auf das blaue Meer neben den Amsubawi-Felsen vermittelt eine uralte Stimmung, die es so nur in diesem Dorf gibt. So wie in Positano führen steile Treppen zu einem Dorf, in dem die Besucher auf engen, gewundenen Straßen zwischen niedrigen Gebäuden spazieren gehen können.

Namhae Yangtte Farm: Die Schweizer Alpen

Namhae Yangtte Farm steht auf einem Berg und besteht aus einer sanften Ebene, die unter dem blauen Himmel mit weißen Schafen übersät ist und von Natur aus die Atmosphäre der Alpen vermittelt. Das Publikum kann auf angenehme Weise das Hüten und Füttern einer Schafherde erleben oder den berühmten Border-Collie-Hütehunden bei der Arbeit zusehen. Auf dem Gelände gibt es auch einen mit Zypressen gesäumten Weg.

Village House N Garden: Ganz Europa an einem Ort

House N Garden ist ein von 20 Gärtnern errichtetes Dorf mit 21 einmaligen Häusern und Gärten, die von kulturellen Elementen aus verschiedenen Ländern inspiriert sind. Das Publikum kann einen Spaziergang machen und sich schöne Gartenarbeiten sowie Skulpturen- und Formschnittgärten auf den Grundstücken ansehen. Außerdem findet man von den Kulturen Japans und Neuseelands inspirierte Gärten.

Mild im Winter und kühl im Sommer – mit seinen idealen klimatischen Bedingungen ist Namhae ein ideales Reiseziel: https://www.namhae.go.kr/tour/main.web.

