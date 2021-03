Bewegung im Bahn-Tarifkonflikt - GDL will Freitag Forderungen vorlegen

Berlin (Reuters) - In den festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn kommt etwas Bewegung.

Die Lokführergewerkschaft GDL will am Freitag ihre Forderungen der Bahn vorlegen, wie ein GDL-Sprecher am Montag sagte. Zuvor tage die Tarifkommission. Der bisherige Tarifvertrag der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) mit der Bahn ist am Wochenende ausgelaufen, Streiks wären damit möglich. Die GDL will nun für alle Sparten der Bahn verhandeln und tritt damit in offenen Konflikt mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Diese hat sich bereits mit der Bahn auf Regelungen bis 2023 verständigt, darunter sind Lohnerhöhungen entlang der Inflationsrate. Eine vom Staatskonzern angestoßene Schlichtung mit der GDL war im vergangenen Jahr gescheitert.

In der Vergangenheit hatten sich die Tarifparteien darauf verständigt, dass die GDL Regelungen für das Fahr- und Begleitpersonal aushandeln konnte. Auf eine Verlängerung dieses Vorgehens konnte man sich jedoch nicht verständigen, so dass die Bahn jetzt das Tarifeinheitsgesetz von 2015 umsetzt. Das heißt, es gilt in einem Betrieb allein der von derjenigen Gewerkschaft ausgehandelte Vertrag, deren Mitglieder die Mehrheit stellen. Der Bahn-Konzern teilt sich in rund 300 sogenannte Wahlbetriebe auf. In den meisten ist allein die EVG vertreten, in gut 60 gibt es Überschneidungen. Die Bahn versucht nun herauszufinden, welcher Betrieb von welcher Gewerkschaft dominiert wird. Die GDL lehnt das Vorgehen ab, es drohen rechtliche Auseinandersetzungen.