Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Committee (JCDC, Arbeitsgemeinschaft für die Entwicklung von Humanressourcen für die japanische Küche und Essenskultur) [https://tow.co.jp/program/]

Wir nehmen jetzt Bewerbungen für ein Online-Kursprogramm zum Erwerb der nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die japanische Küche und Essenskultur an. Lernen Sie in einem Online-Kurs nach einem Lehrplan, der von Köchen der Spitzenklasse in Ihrem eigenen Land unterrichtet wird. Das ist eine tolle Gelegenheit, in kurzer Zeit Grundtechniken der authentischen japanischen Küche zu erlernen und eine offizielle Zertifizierung von der japanische Regierung zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210531005278/de/

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021

Online-Kurs: 25. Juli bis 30. November 2021

*Die Termine beziehen sich auf Japan-Standardzeit.

*Die Teilnehmenden werden hauptsächlich aufgrund der Prüfung ihrer Bewerbungsunterlagen ausgewählt.

*Der Zeitplan ist vorbehaltlich Veränderungen je nach Situation.

[Überblick zum Online-Kurs]

Erlernen Sie die Grundlagen der japanischen Küche mit Lernmaterialien (Videos und Textbuch) unter Aufsicht der Japanese Culinary Academy.

Diejenigen, die den Abschlusstest des E-Learning-Kurses bestehen, können die vom MAFF eingerichtete Prüfung zur Zertifizierung von japanischen Kochkünsten im Ausland ablegen.

Während des Kursprogramms stehen Lehrkräfte des Kyoto Culinary Art College (Partnerschule der Japanese Culinary Academy) zur Verfügung, um die Fragen der Teilnehmenden aufmerksam zu beantworten.

Wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen, über die Sie das E-Learning ansehen können, können Sie jederzeit teilnehmen.

Alle Teilnehmer erhalten ein japanisches Küchenmesser, einen Schleifstein und ein Lehrbuch, die für das Programm benötigt werden (die Teilnehmer müssen ihre eigenen Zutaten bereitstellen).

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website.

[https://tow.co.jp/program/]

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210531005278/de/

Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Committee (JCDC)

Yayoi Makino/Aya Hamasuna

E-Mail: nihonshoku@tow.co.jp