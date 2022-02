Beyond Meat: 3 Schritte vorwärts, 1 Riesen-Schritt zurück?

Bei der Aktie von Beyond Meat gibt es eigentlich keine Schritte mehr nach vorne. Alleine in den vergangenen ca. sechs Monaten haben die Anteilsscheine rund 48 % ihres Börsenwertes eingebüßt. Jeder kurze Moment, der gekauft worden ist, ist eigentlich gleich wieder abverkauft worden.

Aber operativ gibt es einige Schritte vorwärts. McDonald’s, KFC und auch Pizza Hut setzen auf fleischlose Alternativprodukte. Insbesondere die Kooperation mit der Restaurantkette „Zum goldenen M“ lohnt sich langfristig orientiert womöglich. Erste Analysten rechnen damit, dass dieser Deal 215 Mio. US-Dollar Umsatz pro Jahr generieren soll. Aber: Das gilt es jetzt natürlich zu beweisen.

Wie auch immer: Für jeden Schritt vorwärts gibt es bei Beyond Meat auch Rückschläge. Riskieren wir einen Blick auf eine grundsätzlich wichtige strategische Neuausrichtung eines frühen Kunden, der jetzt einen Stopp testet.

Beyond Meat: Reicht das Interesse etwa nicht?

Beyond Meat macht zwar im Moment mit vielen neuen Kooperationen auf sich aufmerksam. Wichtig ist und bleibt jedoch, dass die bisherigen Kunden am Ball bleiben. Das ist offenbar bei einem ersten frühen und zugleich größeren Partner nicht mehr der Fall: nämlich Del Taco Restaurants.

Das Unternehmen teste laut Bloomberg offenbar in ersten Filialen, was passiert, wenn man auf die Fleischersatzprodukte zukünftig verzichtet. Oder, ein wenig provokant ausgedrückt: Offenbar möchte Del Taco in Zukunft auf die Produkte von Beyond Meat verzichten und überlegt, was die Folgen wären.

Weiterhin heißt es bei Bloomberg, dass das Fragen aufwerfe. Nämlich dahin gehend, ob das Interesse an den fleischlosen Produkten auch langfristig orientiert ausreichend ist. Beziehungsweise: Ob die Kunden auch nach ein, zwei, drei, fünf oder zehn Jahren noch die Produkte kaufen. Frühes Interesse ist jedenfalls nicht das Problem, wie die aktuellen Partnerschaften und ersten Analysen rund um McDonald’s zeigen.

Wichtig für die Investitionsthese!

Die Partnerschaft mit Del Taco Restaurants ist mehr als nur Nostalgie. Ein Auslaufen wirft die durchaus relevante Frage auf, ob Beyond Meat mehr kann, als bloß kurzfristiges Interesse im Restaurant- oder Systemgastronomiebereich auszulösen. Flexitarische Konsumgewohnheiten zu etablieren erfordert, sie auch wirklich zu etablieren und nicht nur ein kurzfristiges Interesse hervorzuheben.

Natürlich sollten Foolishe Investoren diese eine Partnerschaft nicht überbewerten. Zumal es sich zunächst um erste Tests handelt, was ein mögliches Streichen der Produkte angeht. Trotzdem: Es wirft Fragen auf, sollte sich Del Taco Restaurants von Beyond Meat und fleischlosen Alternativen in Gänze trennen. Fragen, die für das US-Unternehmen auch bei anderen Kooperationen und Partnerschaften über kurz oder lang relevant sein dürften.

Der Artikel Beyond Meat: 3 Schritte vorwärts, 1 Riesen-Schritt zurück? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Beyond Meat