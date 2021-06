Beyond Meat-Aktie +10 % zur Wochenmitte! Relevante News?

Die Aktie von Beyond Meat konnte am Mittwoch dieser Woche erneut signifikant zulegen. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt die Aktie rund 10,7 % im Plus. Dabei kann der Fabrikant von Fleischalternativen bis zu einem Aktienkurs von knapp über 149 US-Dollar springen. Insgesamt ist die Dynamik in den vergangenen Tagen sehr positiv.

Könnte das eine neue Bewegung in die Aktie von Beyond Meat bringen? Beziehungsweise eine positivere Dynamik? Das ist die spannende Frage. Womöglich ist ein Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage rund um die Aktie hilfreich, um den Grund für den Peak zu verstehen.

Beyond Meat: Keine unternehmensbezogenen News

Wie wir zum Mittwoch und mit Blick auf die Aktie von Beyond Meat feststellen konnten, gibt es eigentlich keine neuen unternehmensorientierten Erkenntnisse. Möglicherweise sind es erneut die Reddit-Investoren, die bei der Aktie für ein Kursplus sorgen. In letzter Zeit hat es Spekulationen gegeben, wonach die Anteilsscheine zu einer Meme-Aktie werden könnten.

Allerdings gibt es eine frische Meldung bezüglich eines potenziellen Konkurrenten von Beyond Meat. Der konventionelle Fleischverarbeiter JBS ist demnach Opfer eines Hackerangriffs geworden. JBS ist der weltgrößte internationale Fleischverarbeiter, was grundsätzlich Einfluss auf die Angebotssituation haben könnte. Kleiner Hinweis: Möglicherweise ist das wichtig.

Der Angriff hat zur Folge, dass bereits am Dienstag Teile der US-Produktion ausgefallen sind, allerdings kurzfristig wieder an den Start gehen dürften. Das hat primär neun US-amerikanische Werke betroffen, in Großbritannien und Mexiko sind die Auswirkungen nicht vorhanden. Augenscheinlich reicht das jedoch für ein wenig Momentum bei der Aktie von Beyond Meat aus.

Das Kalkül dahinter: Wenn der größte konventionelle Fleischverarbeiter derzeit kleinere Probleme hat, könnte das Auswirkungen auf die Preise haben. Vielleicht führt das dazu, dass Alternativprodukte gefragter sind, was einen Peak beim Wachstum für Beyond Meat bedeuten könnte. Aber, Fool: Bedenke, dass solche Auswirkungen sowohl hypothetisch als auch kurzfristig der Fall sein dürften.

Konzentration auf das Wesentliche!

Auch wenn solche Randerscheinungen wie rund um JBS jetzt die Aktie bewegen, geht es bei Beyond Meat vorrangig um andere Dinge: Nämlich einerseits um einen Turnaround in einem hoffentlich wieder erstarkenden Restaurantgeschäft. Sowie langfristig orientiert darum, den Markt der Flexitarier von den eigenen Produkten zu begeistern.

Das Management arbeitet mit Hochdruck daran, die Reichweite der Produkte auch für Privatverbraucher zu steigern. Für die Wachstumsgeschichte dürfte das entscheidender sein. Flexitarisch zu leben dürfte im Moment sowieso eher eine Einstellungssache sein. Preise und Angebot sind hingegen eher sekundär wichtig.

Der Artikel Beyond Meat-Aktie +10 % zur Wochenmitte! Relevante News? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat Inc.

Foto: Beyond Meat