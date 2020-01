Beyond Meat: Aktie fährt heute Achterbahn – Ist die Bewertung schon wieder aus dem Ruder gelaufen?

Die Aktie von Beyond Meat fährt heute ein wenig Achterbahn. Nachdem der Kurs zu Handelsbeginn erneut zweistellig in die Höhe geschossen war und die Aktie damit in den vergangenen 5 Handelstagen ein Plus von über 50 Prozent erzielt hatte, kommt der Kurs im Handelsverlauf mittlerweile wieder ein gutes Stück zurück. Aktuell liegt der Wert nur noch um die 3 Prozent im Plus.

McDonalds-Fantasie hält wohl weiter an

Begonnen hat der rasante Anstieg des Wertpapieres mit der Nachricht, dass sich Konkurrent Impossible Foods aus den Verhandlungen über einen vegetarischen Burger mit McDonalds verabschiedet hat. Die Fantasie, dass Beyond Meat jetzt wohl der einzige Ansprechpartner für die größte Burger-Kette der Welt ist, hat den Kurs noch am gleichen Tag zweistellig in die Höhe schnellen lassen. Impossible Foods hatte bei den Verhandlungen mit McDonalds wohl die Flinte ins Korn geworfen, da sie den großen Bedarf des Schnell-Restaurants nicht abdecken können, falls es zu einer Partnerschaft gekommen wäre.

Beyond Meat kann liefern

Der Fleischersatzproduzent ließ gegenüber Reuters verlauten, dass die Gespräche mit McDonald’s “sehr gut” verlaufen und dass die neuen und zukünftigen Produktionsstätten garantieren, dass die Nachfrage nicht nur in den USA, sondern weltweit gedeckt werden könnte. “Wir müssten mit McDonald’s beim Timing zusammenarbeiten, aber ja, wir könnten ihre Nachfrage weltweit befriedigen”, sagte Chuck Muth, der bei Beyond Meat für die Wachstumsstrategie zuständig ist, letzten Monat in einem Interview.

Test mit McDonalds werden ausgeweitet

Der erste 12-wöchige Test mit den sogenannten PLT-Burgers von Beyond Meat, der Ende letzten Jahres an 28 Standorten im Südwesten Ontarios (Kanada) gestartet ist, wird jetzt ausgeweitet. Ab dem 14. Januar werden die Standorte auf die Zahl 52 anwachsen und die Testphase geht über weitere drei Monate.

Analyst sieht in McDonalds den Schlüssel für Beyond Meat

Gegenüber CNBC sagte AB Bernstein vergangenen Mittwoch, dass der Fast-Food-Riese der Schlüssel sei, um Beyond Meat bedeutende Renditen zu bescheren. Die Experten führten weiter aus, dass eine breite Beyond Meat-Partnerschaft mit McDonald’s die Aktie auf einen Kurs zwischen 105 bis 130 Dollar führen könnte. Diesen Zielkorridor hat die Aktie heute schon einmal kurz überschritten, ohne dass ein Vertrag mit McDonalds in trockenen Tüchern ist. Aktuell kommt der Kurs allerdings wieder ein Stück zurück und steht bei etwa 123 Dollar. Ähnlich wie Tesla gehört die Aktie von Beyond Meat seit Jahresanfang damit zu den großen Gewinnern an der Wall Street. Bei Tesla werden die Rufe nach einer Korrektur allerdings immer lauter. Bei Beyond Meat dürften die Rufe nach einem Rücksetzer jetzt auch größer werden, da die Bewertung schon wieder aus dem Ruder läuft.

Läuft die Aktie wieder in eine Übertreibung

Mit einem Kurs von 123 Dollar kommt Beyond Meat auf eine Marktkapitalisierung von 7,58 Milliarden Dollar. Der geschätzte Umsatz für 2019 liegt bei etwa 233 Millionen Dollar. Damit wird der amerikanische Fleischersatzproduzent mit dem fast 33-fachen seines Umsatzes bewertet. Damit läuft die Bewertung jetzt wieder ein gutes Stück aus dem Ruder. Anleger sollten Neukäufe daher erst einmal zurückstellen.

