Beyond Meat-Aktie: Partnerschaft mit Yum! Brands zahlt sich aus

Die Aktie von Beyond Meat ist derzeit dabei, ihr operatives Fundament wieder zu verbessern. Mit mehr Restaurants, die geöffnet haben, kehrte auch ein Wachstum bei den Umsätzen im zweiten Quartal zurück. Die Erlöse kletterten auf fast 150 Mio. US-Dollar, was überaus solide ist. Wobei die Prognose für das dritte Quartal nicht jedem zu schmecken schien.

Allerdings geht es bei der Aktie von Beyond Meat nicht um ein einzelnes Quartal. Nein, sondern um den längerfristigen Erfolg. Das Management konnte dazu zuletzt starke Partnerschaften einfädeln, die die Absatzmöglichkeiten verbessern dürften. Eine weitere dieser Partnerschaft zahlt sich jetzt in Form eines neuen Produktes aus.

Beyond Meat: Fleischlose Pepperoni-Pizza bei Pizza Hut …?!

Die Schlagzeilen mögen deutsche oder im allgemeinen europäische Leser ein wenig verwirren. Wie beispielsweise das US-amerikanische Nachrichtenportal CNBC berichtet, bringen Beyond Meat und Pizza Hut, eine Restaurantkette unter der Dachgesellschaft Yum! Brands, eine fleischlose Pepperoni-Pizza heraus.

Fleischlose Pepperoni-Pizza? Ist das ein schlechter Scherz? Nein, sondern das Bild zu dem Bericht verrät unter anderem die Antwort. Die meisten US-Amerikaner erwarten bei einer Pepperoni-Pizza eben keine mit einem Gemüse. Nein, sondern mit Salami. Verrückte Welt, aber das erklärt den erweiterten Kontext, die Salami ist also bei Pizza Hut mit einem Alternativprodukt von Beyond Meat ausgestattet.

Dieses Angebot gibt es zunächst in 70 Filialen der Pizza-Kette und zunächst testweise. Allerdings ist das nicht die erste Kooperation mit Yum! Brands, die ein alternatives Produkt hervorgebracht hat. KFC setzt beispielsweise inzwischen auf alternatives Hähnchen. Pizza Hut hat außerdem selbst schon einmal eine Variante mit einer fleischlosen Wurst ausprobiert. Das könnte den Absatz natürlich über kurz oder lang ankurbeln. Vor allem, wenn diese Ketten ein Produkt aus dem Hause Beyond Meat finden, das weggeht wie warme Semmeln auf der Speisekarte.

Konsequent mehr Möglichkeiten!

Beyond Meat erarbeitet sich damit konsequent mehr Möglichkeiten, um beim Absatz zu punkten. Mit Yum! Brands könnte eine starke Partnerschaft vorhanden sein, um den Markt der Restaurants beziehungsweise Schnellimbisse aufzurollen. Wenn hier ein Produkt zündet, könnte das zu einer deutlichen Umsatzsteigerung führen. Die jetzigen knapp 150 Mio. US-Dollar sind schließlich vergleichsweise wenig.

Aber auch der Privatkonsum ist ein wichtiges Fundament. Foolishe Investoren sollten auch hier schauen, in welchen weiteren Supermärkte und Discounter die Produkte von Beyond Meat erhältlich sein werden.

Grundsätzlich handelt es sich hierbei in meinen Augen noch um eine junge Chance in einem potenziell großen Markt. Wobei das Management, wie gesagt, daran feilt, ein starkes Fundament für das Wachstum zu legen. Eben auch mit solchen Kooperationen, die erste Früchte tragen.

Beyond Meat-Aktie: Partnerschaft mit Yum! Brands zahlt sich aus

Foto: Beyond Meat