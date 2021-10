Beyond Meat: Furcht vor „neuer“ Konkurrenz?

Beyond Meat könnte zusammen mit anderen Akteuren einen Markt erobern: den der Fleischersatzprodukte. Neudeutsch können wir den Markt auch als den der Flexitarier bezeichnen. Zugegebenermaßen ist das einer, von dem ich als Investor ein wenig angetan bin.

Allerdings ist Beyond Meat nicht alleine in seinem Markt. Neben anderen Produkten gibt es außerdem direkte Konkurrenten, die versuchen, den Fleischmarkt auf ihre Art und Weise zu definieren. Neben Preis, Qualität und Akzeptanz könnte mittel- bis langfristig auch noch etwas anderes entscheidend für den Erfolg sein: die Produktreichweite beziehungsweise das Portfolio. Auch hier macht jetzt jedenfalls ein anderer Akteur dem namhaften Platzhirsch Konkurrenz.

Beyond Meat: Impossible Foods launcht Schweine-Produkt

Konkret handelt es sich hierbei um den Konkurrenten Impossible Foods, der jetzt ein Produkt launcht. Genauer gesagt soll Impossible Pork in Kürze international auf den Markt kommen. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein alternatives Produkt, das Schweinefleisch ähnlich sein soll. Ein starker Konkurrent für Beyond Meat? Ja, vielleicht.

Impossible Foods arbeitet jedenfalls ebenfalls sehr aktiv an der eigenen Produktpalette. Erst kürzlich hat das Unternehmen Chicken Nuggets auf den Markt gebracht. Auch eine Wurst gibt es aus dem Hause des Unternehmens. Damit besitzt der Konkurrent zumindest ein breites Produktportfolio, das den Wettbewerbstango mit Beyond Meat durchaus eröffnen kann.

Allerdings dürfen wir eines nicht vergessen: Der Markt ist noch vergleichsweise jung. Beyond Meat besitzt zumindest einen leichten Vorteil als bekannterer Akteur. Mittel- bis langfristig könnte die Konkurrenz jedoch ein großes Risiko für die Investitionsthese sein. Es ist schließlich nicht der Name, der einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil bildet. Nein, sondern die Produktqualität ist entscheidend für den Erfolg und das Etablieren einer erfolgreichen Basis. Sowie eben die Akzeptanz und der Geschmack der Verbraucher. Geschmäcker können jedoch verschieden sein, was nicht unbedingt einen Winner-takes-it-all-Markt schaffen muss.

Nicht der einzige Akteur

Wichtig ist für Investoren meiner Meinung nach daher, einfach nur zu würdigen, dass Beyond Meat nicht der einzige Akteur in diesem Markt ist. Vielleicht der bekannteste. Aber eine Investitionsthese im Markt der Flexitarier ist nicht konkurrenzlos. Impossible Foods ist sogar ein sehr direkter Wettbewerber, der ähnliche Produkte auf den Markt bringt.

Das, was die Chancen und Risiken im Moment noch schwieriger bewertbar macht, ist und bleibt für mich einfach der Geschmack. Wie gesagt: Über Geschmack kann man hervorragend streiten, was noch kaum Wettbewerbsvorteile schafft, zumal der flexitarische Markt noch vergleichsweise jung, klein und dynamisch ist. Wenn man als Investor von Beyond Meat der Ausgangslage jedoch etwas Positives abgewinnen möchte, dann: Im Endeffekt zeigt auch da Interesse der Wettbewerber, dass grundsätzlich ein großes Potenzial vorhanden sein könnte.

Der Artikel Beyond Meat: Furcht vor „neuer“ Konkurrenz? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Beyond Meat