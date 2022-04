Beyond Meat: Kein Weg der Besserung?

Bei der Aktie von Beyond Meat lief es zuletzt weiterhin sehr schwach. Auch der Wochenauftakt ist eher misslungen. Wobei am Montag dieser Woche das Minus in einem überschaubaren Rahmen geblieben ist.

Aber es gibt erneut fundamentale Gründe, warum die Aktie von Beyond Meat mit großer Skepsis bepreist worden ist. Ein Analyst meldete sich zu Wort und gab wenig Grund zur Zuversicht. Genau das scheint ein sich wiederholendes Element bei dieser eigentlichen Wachstumsgeschichte zu sein.

Beyond Meat: Keine bessere Perspektive

Zum Wochenbeginn ist es ein neuer Analyst aus dem Hause Piper Sandler, der sich Beyond Meat näher angesehen hat. Das Unternehmen verbrenne weiterhin eine Menge Cash und es gebe keinen Weg der Besserung. Wobei sich diese Prognose zunächst auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bezieht. Also eine sehr rudimentäre, profitable Basis.

Das reichte, damit die Aktie des US-amerikanischen Alternativherstellers für Fleischprodukte einbricht. Aber das Kernproblem liegt tiefer. Wie ein Fool-Analyst in diesem Kontext erneut betont, hat es zuletzt Gerüchte gegeben, wonach der McPlant doch nicht so einschlägt wie erwartet. Sowohl in ausgewählten Metropolregionen als auch in ländlichen Gegenden gebe es eine zweifelhafte Akzeptanz. Womöglich führt das dazu, dass Franchisenehmer in den USA das Produkt gar nicht auf nationaler Ebene anbieten.

Doch selbst das ist nicht einmal ansatzweise das Kernproblem. Dass Analysten ihren Glauben verlieren, liegt daran, weil sie kaum Möglichkeiten für Absatzsteigerungen sehen. Inzwischen hat das Management die Reichweite stark ausgebaut. Sowohl in Supermärkten als auch in Restaurants und in der Systemgastronomie. Trotzdem schien es zuletzt lediglich Stagnation zu geben, was für Beyond Meat auf dem jetzigen Niveau alles andere als erstrebenswert ist.

Ob die Konkurrenz ein Problem ist, das mag eine andere Frage sein. Aber vielleicht sollten sich Investoren auch fragen, ob der Markt überhaupt bereit für die Produkte von Beyond Meat ist. Oder ob es noch Zeit braucht, bis sich Alternativen zum Fleischkonsum in der Breite durchsetzen.

Eine sehr rohe Investitionsthese

Beyond Meat basiert insgesamt auf einer sehr rohen Investitionsthese. Der Markt, den man ergreifen möchte, der muss eigentlich erst herausgebildet und definiert werden. Dafür sind wiederum Veränderungen bei Otto Normalkonsumenten nötig. Natürlich benötigt es Interesse und Zeit, bis sich ein Wandel bemerkbar macht. Aber sehr frühe Indikatoren stimmen bislang verhalten.

Ob man als Investor diese Investitionsthese aufgeben sollte, ist eine andere Frage. Zeit kann den Wandel begünstigen. Aber es ist auch eine relevante Frage, wie viel Zeit man dieser Aktie geben möchte, bis sie eigentlich Erfolge und Wachstum bringen soll.

