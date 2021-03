Beyond Meat könnte beim Wachstum stagnieren: Darum ist die Aktie jetzt trotzdem aussichtsreich!

Beyond Meat hat zugegebenermaßen zuletzt nicht gerade mit einem rasanten Wachstum glänzen können. Zuletzt lagen die Umsätze im vierten Quartal gerade einmal knapp über 100 Mio. US-Dollar, was einem Wachstum im gerade einmal einstelligen Prozentbereich entsprochen hat. Im dritten Quartal ist diese operative Entwicklung bereits ähnlich gewesen.

Zugegebenermaßen ist die Aktie von Beyond Meat auch kein echter Value-Schnapper. Auf Basis des vierten Quartals und der derzeitigen Marktkapitalisierung von 8,8 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis immerhin bei ca. 22. Günstig ist das natürlich nicht, ein Wachstum hingegen notwendig, um dieses Bewertungsmaß zu rechtfertigen.

Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das operative Wachstum von Beyond Meat möglicherweise noch vor einigen schwierigen Wochen und Monaten stehen könnte. Aber auch, dass die Aktie langfristig orientiert durchaus aussichtsreich ist. Lass uns im Folgenden einmal schauen, wie wir diese beiden potenziellen Gegensätze unter einen Hut bekommen.

Beyond Meat: Schwaches Wachstum …?

Grundsätzlich dürfte Beyond Meat weiterhin von der aktuellen Ausgangslage nicht gerade profitieren. Das Unternehmen besitzt zwei Kerngeschäftsbereiche: Nämlich das Geschäft mit Unternehmenskunden, Restaurants und in Teilen Schnellimbiss-Ketten. Sowie andererseits das Privatkundensegment und den direkten Weg zu den Verbrauchern.

In Zeiten von COVID-19 dürfte zwar mehr gekocht werden, was hier Wachstum bedeuten kann. Unternehmen und Restaurants erleben jedoch eine Ebbe, was dazu führt, dass das Wachstum nicht so stark gewesen ist, wie es eigentlich hätte sein können. Das dürfte ein wesentlicher Grund für das Wachstum von Beyond Meat sein.

Ein erster Grund, weshalb die Aktie daher ein Kauf sein könnte, hängt mit dem Turnaround hier zusammen. Wobei wir fairerweise anführen sollten, dass ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 22 bereits die Erwartungshaltung eines Wachstums eingepreist hat. In einem ersten Schritt dürfte es daher primär darum gehen, zur Normalität zurückzukehren.

Warum die Aktie trotzdem interessant ist

Trotzdem könnte die Aktie von Beyond Meat gerade jetzt besonders interessant sein. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Bewertung vergleichsweise preiswert ist, trotz hohem Kurs-Umsatz-Verhältnis. Die Marktkapitalisierung ist jedoch vergleichsweise klein, wenn wir von einem größeren Flexitarier-Markt ausgehen.

Der für mich wesentlichere Grund, weshalb die Aktie von Beyond Meat jedoch jetzt interessant ist, hängt mit der Aussicht auf ein stärkeres Wachstum zusammen. Trotz der aktuellen Flaute hat sich das Management dafür gerüstet, zukünftig stärker zu wachsen. Mithilfe exklusiver Partnerschaften mit McDonald’s, Yum! Brands oder PepsiCo könnte auch das Wachstum im Unternehmenssegment zukünftig stärker ausfallen als zuvor.

Der Turnaround ist daher nicht der einzige Grund, weshalb die Aktie jetzt besonders attraktiv ist. Nein, sondern womöglich ein überschwänglicher Turnaround mit erweitertem Wachstumspotenzial. Das ist zumindest meine jetzige Investitionsthese.

The post Beyond Meat könnte beim Wachstum stagnieren: Darum ist die Aktie jetzt trotzdem aussichtsreich! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unser Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Beyond Meat