Beyond Meat Long: 74 Prozent Chance

Beyond Meat ist eine der am schnellsten wachsenden Nahrungsmittel-Firmen in den USA und bietet ein breites Portfolio an pflanzlich basierten Fleischimitaten an. Per Ende Dezember 2019 konnte die Firma ihre Produkte an 77.000 Kunden bestehend aus Einzelhandel und Restaurants in 65 Ländern weltweit ausliefern. Das Unternehmen konnte 2019 ein Umsatzwachstum von 239 % auf 297 Millionen Dollar ausweisen. Der Verlust wurde auf 12,4 Millionen Dollar begrenzt, was 0,29 US-Dollar pro Aktie entspricht. Im Jahr 2018 musste noch ein Verlust pro Aktie von 4,75 US-Dollar gemeldet werden. Diese Zahlen belegen, dass Beyond Meat die momentane Flexitarier-Welle in den Industrieländern sehr gut reiten kann. Treiber ist unter anderem die Abneigung vieler Konsumenten vor der Massentierhaltung. 2020 ist erstmals ein Gewinn pro Aktie von 0,19 US-Dollar geplant. Langfristig problematisch für Beyond Meat ist jedoch die niedrige Eintrittsbarriere in den Markt für Fleischersatz-Produkte und das immer noch hohe 2022er KGV von 66. Auch wenn das Momentum aktuell nach oben deutet, hat der Kurs langfristig beträchtliches Rückschlagspotential.[ . Zum Chart . Seit dem Börsengang Mitte letzten Jahres (zu 46 US-Dollar) wurde der Aktienkurs von den Marktteilnehmern bis zum all time high auf 239,71 US-Dollar angehoben. Nach dem Ende der Behaltefrist machten vielen Aktionäre Kasse und das Papier verabschiedete sich bis auf ein partielles Tief bei ca. 72 US-Dollar. Die Ankündigung von McDonald´s, die Produkte von Beyond in 52 kanadischen Filialen anbieten zu wollen, verhalf der Aktie im Januar 2020 zu einem 75 prozentigen Anstieg innerhalb von nur 6 Handelstagen. Dieses Preisniveau wurde in Form ein Seitwärtsrange bis zum beginnenden Corona-Crash am 20. Februar gehalten, wo der Kurs letztendlich 2/3 einbüßen musste. Inzwischen konnte sich das Papier auf das 50% Retracement bei 89,06 US-Dollar hocharbeiten. Diese Marke wurde die letzten zwei Handelstage getestet, konnte aber nicht überwunden werden. Weil jedoch in den USA ein Corona-Hilfspaket nach dem anderen geschnürt wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis billiges Geld den Wert weiter anhebt. Die nächsten markanten Widerstände liegen bei 102,07 US-Dollar und bei 129,28 US-Dollar. Nach unten hat die Unterstützung bei 72,69 US-Dollar bei normalem Börsenklima über 2 Monate gehalten und wird dies auch mittelfristig weiter tun. Wie oben im Text erwähnt hat der Markt für Fleischimitate nur kleine Eintrittsbarrieren, und es ist zu erwarten, dass beispielsweise McDonald´s bei einer erfolgreichen Vermarktung auf eigene Produkte zurückgreifen könnte. Kurz bis mittelfristig hat der Wert Luft nach oben, langfristig gibt es große Zweifel, dass das hohe KGV mit nachhaltigem Wachstum gerechtfertigt werden kann.

Beyond Meat (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 89,06 // 102,07 US-Dollar Unterstützungen: 72,69 // 52,11 US-Dollar

Fazit

Beyond Meat ist mittelfristig gut aufgestellt und konnte seinen weltweiten Bekanntheitsgrad ebenso steigern wie den Börsenkurs vor dem Corona-Crash. .

Der Mini Future Long (WKN MC886X) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 4,43 von einem steigenden Kurs der Aktie von Beyond Meat zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 8,16 US-Dollar (9,3 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 80,00 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,04 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 102,00 US-Dollar liegen (3,24 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC886X Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,77- 1,80 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 69,57 US-Dollar Basiswert: Beyond Meat KO-Schwelle: 80,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 88,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,24 Euro Hebel: 4,7 Kurschance: + 74 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Trends-Update: Varta

Die am 16. April 2020 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN KB1X47 auf eine steigende Aktie von Varta zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Mini Future Long schloss am 22. April zum Geldkurs von 1,53 Euro und lag mit 33 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Basiswert auf 71,00 Euro nachziehen. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 1,31 Euro.

Varta (Tageschart in Euro)

