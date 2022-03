Beyond Meat muss liefern, nicht nur erklären

In den letzten Monaten des Jahres 2021 hat Beyond Meat den Anlegern eine dreifache Enttäuschung beschert: Umsatz, Gewinn und Prognose.

Die Erklärungen des Unternehmens klingen vertraut und sind wahrscheinlich richtig, aber sie werden die Bedenken der Investoren nicht zerstreuen.

In Zukunft wird Beyond Meat an der Rendite arbeiten müssen, denn die Wall Street ist nicht vom bisherigen Vorgehen überzeugt: „Probieren geht über Studieren“.

Wichtige Punkte

Ist Beyond Meat (WKN:A2N7XQ 5,63 % ) nicht mehr zu retten? Nachdem der Aktienkurs seit dem Sommer 2021 stetig gesunken ist, liegt es nun an dem Unternehmen, seine Überlebensfähigkeit angesichts der starken Konkurrenz für fleischloses Fleisch und dem Kurssturz der COVID-19-bezogenen Wachstumstreiber zu beweisen.

Als das Unternehmen seine Ergebnisse zum vierten Quartal veröffentlichte, stand besonders viel auf dem Spiel. Zum Leidwesen der Beyond Meat-Aktionäre hat die Aktie seit der Bekanntgabe der Ergebnisse 13 % an Wert verloren. Die Ergebnisse fielen schlechter aus, als die Wall Street erwartet hatte, und die Analysten hatten nicht gerade mit einem Blockbuster-Quartal gerechnet.

Zugegeben, die Probleme von Beyond Meat könnten zumindest bis zu einem gewissen Grad extrinsischer Natur und auf der Makroebene angesiedelt sein. Vor diesem Hintergrund könnten Investoren versucht sein, sich die Erklärungen und Rechtfertigungen von CEO Ethan Brown zu Herzen zu nehmen, wenn sie mit der Beyond Meat-Aktie auf Bodensuche gehen, aber das könnte sich als übereilt erweisen.

Ein Drei-Gänge-Menü der Enttäuschung

Wie man es auch dreht und wendet, die Ergebnisse von Beyond Meat zum vierten Quartal 2021 waren unterdurchschnittlich. Der Umsatz in Höhe von 100,7 Millionen US-Dollar ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % gesunken, während sich der Betriebsverlust des Unternehmens auf 77,7 Millionen US-Dollar mehr als verdreifacht hat. Besonders besorgniserregend war der Rückgang der Einzelhandelsumsätze in den USA um 20 %.

Unterm Strich verbuchte Beyond Meat einen Nettoverlust von 80,4 Mio. US-Dollar, der den bereits besorgniserregenden Verlust von 25,1 Mio. US-Dollar aus dem Vorjahresquartal noch einmal drastisch übertraf. Der Verlust pro Aktie von 1,27 US-Dollar lag deutlich über dem Konsens der Wall Street von 0,71 US-Dollar.

Die Bären von Beyond Meat könnten sich auch an der Umsatzprognose des Managements für das Gesamtjahr 2022 erfreuen, die eine Steigerung von 21 % bis 33 % auf 560 bis 620 Mio. US-Dollar vorsieht. Dies ist eine weitere Enttäuschung im Vergleich zu den Prognosen der Analysten, die für 2022 ein Umsatzwachstum von 37 % erwartet hatten.

Ein Appetit auf Ausreden

Es gab nicht viel, was Brown in den Ergebnissen hervorheben konnte, also hatte der CEO von Beyond Meat einiges zu erklären. Möglicherweise hat er in dieser Hinsicht aber zu viel geliefert und die Grenze zwischen Rechtfertigung und Ausrede überschritten.

Das soll nicht heißen, dass die angeführten mildernden Umstände nicht real oder relevant sind. In der Pressemitteilung zu den Ergebnissen des vierten Quartals sprach Beyond Meat beispielsweise von „Unsicherheiten im Zusammenhang mit COVID-19 und seinen möglichen Auswirkungen auf die Nachfrage, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und die Unterbrechung der Lieferkette“, während der CEO auf „eine vorübergehende Unterbrechung des Wachstums im US-Einzelhandel für unsere Marke und die gesamte Kategorie“ hinwies. In ähnlicher Weise nannte Brown in der letzten Gewinnmitteilung „Herausforderungen bei den Arbeitskräften und in der Lieferkette“.

Das ist zwar richtig, aber Brown wies auch in andere Richtungen. So sprach der CEO von einem „nachlassenden Fokus auf gesundheitsorientiertes Essen und einer geringeren Offenheit und Fähigkeit zum Ausprobieren“. Damit nicht genug, kam Brown auch noch auf COVID-19 zurück: „Im Jahr 2021 bereiteten wir uns darauf vor, unser bisher größtes In-Store-Sampling-Programm zu starten, aber als sich die Delta-Variante durchsetzte, mussten wir diese Pläne verwerfen.“

Nachricht erhalten

Okay, wir haben es verstanden - Beyond Meat stand in letzter Zeit vor zahlreichen Herausforderungen, einige global, andere unternehmensspezifisch. Diese werden zur Kenntnis genommen, aber was Analysten und Investoren zweifellos sehen wollen, sind ein starkes Umsatzwachstum und ein geringerer Nettoverlust.

Beyond Meat ist bekannt für sein Motto „Probieren geht über Studieren“, aber der Kursverlauf der Aktie zeigt, dass enttäuschende Finanzergebnisse den Appetit der Anleger nicht anregen.

