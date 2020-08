Beyond Meat Q2-Zahlen: Umsatz steigt stark, der Verlust ist trotzdem höher als erwartet – Aktie bricht ein

Börsenliebling und Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat gestern Abend nachbörslich seine Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Der Umsatz konnte zwar um 69 Prozent steigen, auf 113 Millionen Dollar, jedoch ist unterm Strich trotzdem ein Verlust von 10,2 Millionen Dollar stehen geblieben. Auch eine Prognose für das Gesamtjahr traut sich der Konzern angesichts der Corona-Krise nicht zu.

Der Verlust war höher als von Analysten erwartet und so zeigten sich die Anleger entsprechend enttäuscht. Die Aktie ist um knapp 10 Prozent eingebrochen. Mit Blick auf das Gesamtjahr ist das jedoch immernoch verschmerzbar, denn seit Januar steht die Aktie immer noch mit mehr als 60 Prozent im Plus.

Das Unternehmen selbst blickt trotz der Krise optimistisch in die Zukunft und sieht sich gewappnet, um durch diese Zeit zu navigieren. „Obwohl COVID-19 die Verwaltung unseres Geschäfts komplexer gemacht hat, sind wir stolz auf die Art und Weise, wie sich unser Team an unseren langfristigen strategischen Plan angepasst hat und diesen weiterhin umsetzt, das kurzfristige Risiko genau verwaltet und weiterhin länger in Beyond Meats längerfristige Zukunft investiert.“, sagte Mark Nelson, Chief Financial Officer des Unternehmens.

Das durch Corona stark eingebrochene Food-Service-Geschäft für Ladenlokale konnte zudem durch eine stark erhöhte Nachfrage der Produkte im Einzelhandel laut Beyond Meat gut ausgeglichen werden.

Druck kommt von der Konkurrenz Impossible Foods, die in der letzten Woche einen Kooperationsvertrag mit dem US-Einzelhandelsgiganten Walmart abgeschlossen haben. Mit fast 2.100 Walmart-Standorten ist der Impossible Burger nun in mehr als 8.000 stationären Lebensmittelgeschäften in 50 US-Bundesstaaten erhältlich – eine mehr als 50-fache Steigerung der Einzelhandelspräsenz seit März.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Chie Inoue / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)