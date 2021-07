Beyond Meat & Teladoc Health: Top-Aktien reif für eine Neubewertung

Beyond Meat und Teladoc Health sind eigentlich zwei Top-Aktien, die klar dem Segment der Wachstumsaktien zugeordnet werden können. Sowohl die fundamentale Bewertung als auch die Märkte, in denen die Namen aktiv sind, deuten auf eine Menge Potenzial hin.

In den vergangenen Monaten und Quartalen lief es bei diesen Top-Aktien eher semi-rund. Zumindest mit Blick auf den Aktienkurs, teilweise aber auch operativ. Riskieren wir heute daher einen Blick darauf, warum Beyond Meat und Teladoc Health reif für eine Neubewertung sein könnten.

Beyond Meat: Zündet der Wachstumsturbo wieder?

Eine erste, spannende Wachstumsaktie, die reif für eine Neubewertung sein könnte, ist für mich die von Beyond Meat. Mit Blick auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 9,96 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 22,6 ist die Aktie alles andere als preiswert. Trotzdem könnte es hier eine Menge geben, die jetzt die Ausgangslage verändert.

Oder auch nur einen Sachverhalt, der relevant ist: nämlich das Wachstum. Zuletzt kletterten die Umsätze von Beyond Meat relativ mäßig im gerade so zweistelligen Prozentbereich auf 110 Mio. US-Dollar auf Quartalsbasis. Das ist ohne Zweifel nicht der Anspruch der Wachstumsgeschichte. Und nicht der Markt der Flexitarier, den das Unternehmen bedient. Langfristig orientiert könnte mit einem sich verändernden Konsumverhalten eine Menge mehr möglich sein.

Beyond Meat kratzt vielleicht gerade erst an der Oberfläche dessen, was langfristig orientiert drin ist. Mit spannenden Angeboten wie einem Probierset inklusive Merchandise über DoorDash, aber vor allem dem Ausbau der Reichweite für Burger, Würstchen und Co. könnte sich ein größerer Markt für den Akteur ergeben. Wenn das Unternehmen es schafft, führend im Markt der Flexitarier zu bleiben und sich das Konsumverhalten nachhaltig in diese Richtung verschiebt, dürfte die aktuelle Bewertungslage zumindest aus einer langfristig orientierten Perspektive heraus zu günstig sein. Vor allem der Blick auf die Marktkapitalisierung könnte das zeigen.

Teladoc Health: Mehr Visits, bitte!

Teladoc Health ist ebenfalls eine spannende Wachstumsaktie, die zuletzt wieder etwas aufgeholt hat. Noch immer notiert der aktuelle Aktienkurs jedoch ca. 40 % unter den alten Bestmarken. Das könnte einen Discount bedeuten. Oder eben die Möglichkeit einer Neubewertung.

Ohne Zweifel ist auch die Aktie von Teladoc Health nicht günstig. Eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,4 zeigen auch das relativ deutlich. Zumal es Gründe für den Abverkauf gegeben hat, neben der teuren Bewertung.

Konkurrenz und eher schwach wachsende Visits sind die Ausgangslage für die Zweifler. Während der Markt der Telemedizin insgesamt etwas Konkurrenz mit Sicherheit verkraften könnte, dürften mehr Visits eine Neubewertung ankurbeln. Foolishe Investoren sollten jedoch auch nicht vergessen, dass rein quantitativ mehr Zahlen als die Visits entscheidend für den Erfolg sind. Beispielsweise der Ausbau hin zu einem vollumfänglichen digitalen Gesundheitskonzern. Auch das gibt die Möglichkeit, eine Neubewertung bei bleibendem starken Wachstum vorzunehmen.

Etwas für dich dabei?

Beyond Meat und Teladoc Health könnten für mich daher zwei Top-Aktien sein, die zumindest das Zeug für eine Neubewertung besitzen. Die Märkte könnten gigantisch sein, die Bewertung und die Größe ist eher klein. Jetzt bleibt nur die Frage, ob eine der Aktien für dich interessant ist.

