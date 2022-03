Beyond Meat: Und was, wenn die Investitionsthese doch aufgeht?

Die Aktie von Beyond Meat sieht im Moment eher wie eine scheiternde Investitionsthese aus. Der Aktienkurs ist signifikant in sich zusammengebrochen und notiert lediglich noch bei 42 Euro. Auch operativ läuft es zuletzt alles andere als rund. Die Zahlen für das vierte Quartal mit einer mauen Umsatzentwicklung haben gezeigt, dass es ernsthafte Baustellen gibt.

Ob die Aktie von Beyond Meat ein Scheitern ist oder nicht, dürfte sich in den kommenden Quartalen und Jahren zeigen. Konkurrenten, Wachstum, neue Partnerschaften und die Marktdurchdringung im flexitarischen Metier spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Aber was ist, wenn die Investitionsthese dieser Aktie doch noch aufgeht? Das ist eine spannende Frage. Sie könnte unter anderem offenbaren, dass Monate und Quartale keine Messlatte sind, um diese These zu überprüfen.

Beyond Meat: Die Investitionsthese kann aufgehen

Beyond Meat kann noch immer eine funktionierende Investitionsthese besitzen. Das US-amerikanische Unternehmen, das auf Fleischersatz abzielt, macht sich im Jahre 2022 bereit für ein solides Wachstum. Immerhin: Auch die Prognosen sehen wieder bessere Wachstumsraten und Geschäftszahlen nach 2021. Das Übrige dürften Partnerschaften mit McDonald’s und weiteren Systemgastronomie-Ketten ermöglichen. Aber: Es braucht Zeit.

Im Endeffekt zielt die Investitionsthese von Beyond Meat darauf ab, einen Beitrag zu einer veränderten Konsumentenschicht zu schaffen. Zumindest teilweise weniger Fleisch zu essen und dafür auf die Ersatzprodukte zu setzen ist im Kern die These. Aber solche Veränderungen brauchen Zeit und sind nicht nur von einem kurzfristigen Erleben abhängig. Es geht eigentlich primär darum, über Jahre Alternativen zu kreieren und zu etablieren, die dann wiederum die Verbraucher zum Umdenken bewegen.

Diese Investitionsthese kann noch aufgehen. Wobei es nicht darum geht, Otto-Normal-Verbraucher zu Vegetariern zu machen. Nein, sondern zu einem gewissen Anteil auf echtes Fleisch zu verzichten und qualitative Ersatzprodukte zum Lebensmittelkreis hinzuzufügen. Aber auch dafür braucht es Zeit. Vielleicht Jahre, vielleicht noch länger. Und ein Scheitern wäre trotzdem eine Option. Entweder, weil der Markt für diese Veränderung nicht bereit ist. Oder aber, weil Konkurrenten ein besseres oder günstigeres Produkt entwickeln.

Wenn das Unternehmen das schafft?

Aber mal angenommen, Beyond Meat schafft diese Mission und wird zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Alternativprodukte für Fleisch. Die Akzeptanz ergibt sich auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Was passiert dann? Im Endeffekt bin ich überzeugt, dass dann die Möglichkeit besteht, dass sich ein eher defensiver Lebensmittelkonzern entwickelt. Der jedoch mit einer Marktkapitalisierung von momentan 2,96 Mrd. US-Dollar vergleichsweise gering bewertet ist.

Wir erkennen am Gesamt-Setting, dass sowohl die Chancen als auch das Risiko sehr groß sind. Geht die Investitionsthese jedoch auf, so ist die Aktie von Beyond Meat heute vergleichsweise niedrig bewertet. Nicht günstig im Hinblick auf die derzeitigen Umsätze. Aber eben niedrig dafür, wo es langfristig hingehen könnte, wenn die These funktioniert.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

