Bezahldienst Klarna mit Verlust nach hohen Investitionen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Das beschleunigte Wachstum hat den lange profitablen Bezahldienst Klarna im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gebracht. Die Firma aus Stockholm verbuchte im vergangenen Jahr einen Verlust von 902,3 Millionen schwedischen Kronen (rund 85 Mio Euro). Klarna hatte im vergangenen Jahr unter anderem in einen neuen Entwicklungs-Standort in Berlin für mehr als 500 Mitarbeiter sowie den Ausbau des US-Geschäfts investiert.

Klarna machte sich einen Namen bei Verbrauchern als unkomplizierter Bezahldienst bei Online-Einkäufen. Inzwischen bietet die Firma über ihre App auch eine Kreditkarte in Deutschland und Schweden an. Klarna galt seit einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr als das wertvollste europäische Fintech-Start-up mit einer Bewertung von 5,5 Milliarden Dollar. Erst diese Woche wurde es beim Firmenwert von der britischen Online-Bank Revolut eingeholt./so/DP/eas