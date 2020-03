BGH befasst sich mit geringem Trittschallschutz und Wasserschaden

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Freitag (ab 09.00 Uhr) mit zwei Streitfällen unter Wohneigentümern in Nordrhein-Westfalen. Einmal geht es um Lärm aus einer Dachgeschosswohnung. Die Eigentümer hatten Teppichboden gegen Fliesen ausgetauscht, was den Trittschall in der darunterliegenden Wohnung deutlich erhöhte. Die Nachbarn verlangten, dass es wieder leiser wird. Das Landgericht Düsseldorf gab den lärmgeplagten Klägern weitgehend Recht und urteilte, dass ein bestimmter Grenzwert für den Trittschall eingehalten werden müsse. (V ZR 173/19)

Im zweiten Fall geht es um die Frage, wer einen Wasserschaden nach dem Verkauf einer Immobilie tragen muss und in welcher Höhe. Die Parteien hatten, weil die Schlafzimmerwand bereits zuvor einmal feucht war, im Kaufvertrag vereinbart, dass der Verkäufer eine Sanierung bezahlen muss, wenn bis zu einem bestimmten Datum wieder Feuchtigkeit auftritt. Das passierte - aber nicht wie vermutet durch Mauerrisse von außen, sondern wegen einer defekten Wasserleitung. Der Verkäufer wollte nicht zahlen, das OLG Düsseldorf verurteilte ihn aber dazu. Vor dem BGH geht es jetzt vor allem um die Frage, ob anhand von fiktiven Mängelbeseitigungskosten abgerechnet werden darf. (V ZR 33/19)/moe/DP/zb