BGH - Bundesländer haften nicht wegen ungültiger Mietpreisbremse

Karlsruhe (Reuters) - Ein Bundesland muss Mietern keinen Schadenersatz zahlen, weil die Mietpreisbremse wegen Formfehlern erst mit großer Verzögerung in Kraft treten konnte.

Dieses Grundsatzurteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag verkündet. (AZ: VIII ZR 25/20) Die nach einer Klage gegen das Land Hessen gefällte Entscheidung hat für viele Bundesländer Auswirkungen, weil auch dort die ursprüngliche Mietpreisbremse wegen mangelhafter Begründung unwirksam war. Mieter hatten deshalb über Jahre kein Recht auf Mietreduzierung.

Im konkreten Fall hatte ein Mieter im Jahr 2017 eine Wohnung in Frankfurt am Main zu einem Quadratmeterpreis von 11,50 Euro bezogen. Die ortsübliche Vergleichsmiete lag aber bei 7,45 Euro. Die Wohnung lag eigentlich in einem Gebiet, in dem die Mietpreisbremse gelten sollte. Die Miete darf dort den ortsüblichen Preis um maximal zehn Prozent übersteigen. Der Mieter verlor aber seinen Prozess auf Rückzahlung beziehungsweise Herabsetzung der Miete, weil die hessische Verordnung ungültig war.

Ein Bundesgesetz ermächtigt zwar die Länder zum Erlass einer Mietpreisbremse in Gebieten mit angespannter Wohnungslage. Die Verordnung muss aber nachvollziehbar begründet werden. Daran fehlte es in Hessen, wie auch in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg.

Daraufhin verklagte das Legaltech-Unternehmen Conny (früher wenigeremiete.de) im Namen des Mieters das Land Hessen auf Schadenersatz. Mit dem Erlass der fehlerhaften Verordnung habe das Land eine ihm gegenüber den Mietern obliegende Amtspflicht verletzt. Diese Klage scheiterte in allen Instanzen. Wie bereits das Landgericht und das Oberlandesgericht Frankfurt verneinte jetzt auch der BGH die Schadenersatzpflicht.