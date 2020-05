BGH-Richter bringt VW-Argumente im Diesel-Prozess ins Wanken

Karlsruhe (Reuters) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Prozess um Schadenersatzansprüche von Autobesitzern im Dieselskandal Zweifel an der Position von Volkswagen geäußert.

Der Vorsitzende Richter Stephan Seiters erklärte am Dienstag in seinem einleitenden Vortrag zahlreiche Argumente des Autobauers in dessen Revisionsantrag für nicht zutreffend oder stellte diese zumindest infrage. Durch den Kauf eines manipulierten Dieselfahrzeugs sei der Käufer geschädigt worden, stellte der Richter in seiner vorläufigen Einschätzung fest. Diese Äußerungen ließen VW-Anwalt Reiner Hall erst einmal schlucken: "Sie haben mir einen ordentlichen Fels in den Weg gelegt", sagte er bei Beginn seines Vortrags. Das Urteil will der BGH erst zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

Es ist das erste Mal, dass sich der BGH mit einer Schadenersatzklage eines Autokäufers im VW-Dieselskandal in einer mündlichen Verhandlung beschäftigt.(VI ZR 252/19) Das Urteil des BGH gilt allen übrigen Gerichten als Richtschnur. Sollten die obersten deutschen Zivilrichter dem Kläger Recht geben, könnte das bei Gerichten der unteren Instanzen eine Lawine an Urteilen gegen VW auslösen. Das sieht der Autobauer nicht so: "Anlass für neue Klagen wird es kaum geben." Viele Kunden hätten den im Rahmen einer Musterfeststellungsklage verhandelten Vergleich zugestimmt, andere Ansprüche seien verjährt. "Entgegen der vorläufigen Ansicht des BGH sind wir nicht der Ansicht, dass allein der Kauf eines Fahrzeugs schon eine Schädigung darstellt." Man müsse nun das Urteil abwarten.

Scharen von Verbraucheranwälten und ihre im Abgasbetrug geschädigten Mandanten blicken erwartungsvoll nach Karlsruhe. Insgesamt gibt es in Deutschland noch 73.000 Einzelklagen, in denen Dieselhalter Schadensersatz von VW verlangen. 60.000 Urteile gibt es bereits. Davon sind laut dem Autobauer rund 1000 Berufungsurteile von Oberlandesgerichten. Die überwiegende Zahl sei im Sinne von Volkswagen beziehungsweise der Händler ausgegangen. Hierzulande hatten die meisten Gerichte Schadensersatzforderungen anfangs abgewiesen. Zuletzt hatte sich das Blatt jedoch gewendet. VW hat seither versucht, Urteile zu seinen Ungunsten durch außergerichtliche Vergleiche zu vermieden. Einige Verfahren landeten dennoch vor dem Bundesgerichtshof. Die Wiedergutmachung des Dieselskandals hat Volkswagen bereits mehr als 30 Milliarden Euro gekostet.

Die auf Diesel-Verfahren spezialisierte Kanzlei Goldenstein & Partner, die auch für den jetzt vor dem BGH verhandelten Fall verantwortlich ist, rechnet nach den Hinweisen des Richters mit einem Urteil im Sinne des Klägers. "Der BGH hat sich heute im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal in aller Ausführlichkeit verbraucherfreundlich positioniert", erklärte Rechtsanwalt Claus Goldenstein. Ein Urteil der obersten deutschen Zivilrichter werde auch für manipulierte Diesel anderer Hersteller eine Signalwirkung haben. Sollten die BGH-Richter der Auffassung folgen, würden allein in Deutschland Millionen Rückrufe und damit eine Klagewelle drohen.

SITTENWIDRIGE TÄUSCHUNG

Vor dem BGH wird der Fall des Klägers Herbert Gilbert verhandelt. Der hatte Anfang 2014 für rund 31.500 Euro einen gebrauchten VW Sharan mit einem Dieselmotor vom Typ EA 189 gekauft, in dem eine Abschalteinrichtung verbaut ist. Diese sorgt dafür, dass die Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten werden, auf der Straße wird viel mehr giftiges Stickoxid ausgestoßen. Der Kläger sei vorsätzlich und sittenwidrig getäuscht worden, hatte das Oberlandesgericht Koblenz geurteilt und ihm 26.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. Die Richter zogen ihm aber Kosten für die Nutzung des Fahrzeugs ab, deshalb ging Gilbert in Revision. VW rief Karlsruhe ebenfalls an und will, dass die Richter alle Forderungen zurückweisen.

In seiner vorläufigen Einschätzung äußerte BGH-Richter Seiters Zweifel an zahlreichen Argumenten von Volkswagen. Der Kläger habe beispielsweise hinreichend dargelegt, dass der VW-Vorstand von der Betrugssoftware gewusst haben müsse. Dies sei "keine Behauptung ins Blaue hinein" gewesen. Auch das Argument, der Kläger habe das Fahrzeug ja weiter nutzen können und damit sei die volle Brauchbarkeit gewährleistet, teilte Seiters offenbar nicht. Ebenfalls gebe es im Revisionsverfahren bislang keine Anzeichen, dass Gilbert das Auto auch gekauft hätte, wenn er von der Abschaltsoftware gewusst hätte. VW-Anwalt Hall argumentierte, der Kläger müsse zeigen, dass er aus dem Vertrag einen Nachteil erlitten habe. Das sei nur dann der Fall, wenn er darlegen könne, dass er aus Umweltgründen wirklich auf den Kauf des VW Sharan verzichtet hätte.

Auf einen Abzug der Kosten für die Nutzung muss Gilbert sich aber wohl einstellen. Richter Seiters erklärte, dass er den Abzug einer Nutzungsentschädigung für gerechtfertigt hält. Auch wie diese vom OLG Koblenz berechnet wurde, sei nicht zu beanstanden.