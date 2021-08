BHP erhöht die Dividende

Der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP Group Plc (ISIN: GB00BH0P3Z91) wird eine Schlussdividende in Höhe von 2,00 US-Dollar (ca. 1,70 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Ausschüttungsquote beträgt 92 Prozent (Vorjahr: 72 Prozent). Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 21. September 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 2. September 2021.

BHP Billiton zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr liegt damit bei 3,01 US-Dollar (ca. 2,56 Euro) nach 1,20 US-Dollar im Jahr zuvor. Damit wird die Dividende um 151 Prozent erhöht.

Bei BHP stand im abgelaufenen Geschäftsjahres 2020/21 ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn nach Steuern von 17,08 Mrd. US-Dollar in den Büchern, wie am Dienstag weiter berichtet wurde. Dies war ein Zuwachs um 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz von BHP stieg im vergangenen Jahr von 42,93 Mrd. US-Dollar auf 60,82 Mrd. US-Dollar. BHP gab auch eine Ausgliederung und Zusammenführung seiner Erdölsparte mit Woodside Petroleum bekannt. Die BHP Group will auch die Struktur eines dualen Listings aufgeben und künftig nur noch an der Börse in Australien gelistet sein.

Der Minengigant gehört mit Vale und der Rio Tinto Group zu den drei weltgrößten Rohstoffkonzernen.

Redaktion MyDividends.de