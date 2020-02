BHP hebt die Zwischendividende an

Der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP Group Plc (ISIN: GB00BH0P3Z91) wird eine Zwischendividende von 0,65 US-Dollar (ca. 0,60 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer Minimumdividende in Höhe von 51 Cents sowie 14 Cents Bonus. Die Ausschüttungsquote beträgt 63 Prozent. Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 0,55 US-Dollar

BHP zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr lag bei 1,33 US-Dollar (ca. 1,23 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 19,95 Euro und der letztjährigen Ausschüttung beträgt die aktuelle Dividendenrendite 6,15 Prozent. Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt am 24. März 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 5. März 2020.

Bei BHP stand in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn nach Steuern von 5,2 Mrd. US-Dollar in den Büchern. Dies war ein Anstieg um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 70,4 auf 102,6 US-Cents. Der Umsatz von BHP stieg im vergangenen Halbjahr von 20,74 Mrd. US-Dollar auf 22,29 Mrd. US-Dollar. Konzernchef Mike Henry betonte die aktuellen Risiken wie die Folgen des Coronavirus sowie die Handelsstreitigkeiten und geopolitische Unsicherheiten.

Der Minengigant gehört mit Vale und der Rio Tinto Group zu den drei weltgrößten Rohstoffkonzernen. Im November 2018 wurde der Name der Firma von BHP Billiton Limited an der Johannesburger Börse bzw. BHP Billiton Plc an der Londoner Börse in BHP Group Limited bzw. BHP Group Plc geändert.

Redaktion MyDividends.de